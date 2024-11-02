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▲颱風康芮肆虐，台北市多地發生路樹傾倒。（圖／記者陳明安攝）

康芮颱風10月31日襲擊台灣並造成災情，多家外媒都予以關注，報導多將焦點放在台灣的防颱應對工作，不過，英國媒體《衛報》則特別介紹台灣民眾在颱風天唱KTV的特殊習慣，掀起討論。《衛報》今（2）日以「KTV與康芮：台灣在數十年來最強的颱風中歡唱」為題報導，稱颱風天對許多台灣人來說，意味著享受他們最喜歡的消遣的機會，那就是歡唱KTV。報導指出，康芮週四登陸台灣，成為數十年來襲擊台灣的最強颱風之一，全台縣市政府宣布10月31日停班停課，理論上是要讓民眾在家避難，但對於因停班課閒閒沒事的人們來說，颱風天就是要歡唱KTV，台灣颱風天的KTV包廂通常在幾分鐘內就被預訂一空。報導隨後也介紹了台灣人熱愛唱歌，城市內有成千上百家KTV，不僅有大型連鎖KTV，也有獨立經營的KTV電話亭，路上還有附卡拉OK的計程車。據數據公司Statista資料，2023年，超過一半的台灣受訪者表示，他們在過去一年曾去過KTV唱歌。報導實際前往台北某家KTV，描述了店內在颱風天的盛況，服務員表示，颱風天總是人滿為患，讓他手忙腳亂。報導最後指出，先前台灣北部一些因颱風停班課的日子只有相對溫和的天氣，引發了人們對地方官員決策的質疑，指責官員放假只是討好民眾。然而，也有人擔心台灣民眾可能對颱風造成的威脅變得過分自滿而降低警戒。