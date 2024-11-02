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▲新北中信特攻總教練李逸驊談到林志傑季後可能退役，他直呼很可惜。（圖／記者葉政勳攝）

臺北富邦勇士「野獸」林志傑宣布今年球季結束後可能會選擇退役，他是台灣籃壇的代表性人物，過去執教生涯和林志傑的球隊有過數次交手經驗的新北中信特攻主帥「光哥」李逸驊，談起這位昔日的可敬對手，直言對前者的「大轉身」印象深刻，同時也稱他打球兇悍，當今球員之中可能只有胡瓏貿比較像。林志傑日前在受訪時坦言：「今年應該是最後一季」，並將與球團和領隊許晉哲商討退役細節。至於是否期待有盛大的引退儀式，林志傑笑言「簡單就好，不用太隆重」。談到心生退役的的原因，林志傑說：「42歲了，沒有嚴重大傷，但累積的疲勞導致傷勢無法完全恢復。」不過林志傑也強調，他的目標從未改變，本季他仍會全力以赴，努力幫助勇士再度問鼎冠軍。新北中信特攻主帥李逸驊今日談到林志傑可能會高掛球鞋，嘆道：「蠻可惜，但球員總有一天會到這個階段，球迷喜歡看的就是他在場上的拚戰精神。要培養出這樣一個球員不容易，他要退休真的是蠻可惜的。」光哥也笑說希望同樣身為黃金世代老將的曾文鼎可以多打幾年。林志傑過去台啤時期，也常常和李逸驊當時執教的裕隆有過幾場經典大戰，當被問到「野獸」哪一個時刻讓自己印象最深刻時，李逸驊說：「他最著名的就是他的大轉身，所以那時候他切入時我們都直接用鋒線頂住他，中鋒在另一邊等他。但就算是你知道他要做什麼，他還是可以後仰跳投。」而回憶起林志傑球風，李逸驊笑說志傑打球就是非常兇悍，現在球員之中可能只有胡瓏貿的個性和他一樣。