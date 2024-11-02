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▲活動過程中特別安排永續餐桌讓青少年們能認識永續食材，安排青少年自己動手烹煮出好吃、友善環境的午餐。(圖／高市少年隊提供)

▲利用樹木裁剪下來的小徑木製作玩具，少年們可以發掘到令人驚喜的手作素材，加上創意巧思，打造出獨一無二的自然小物。(圖／高市少年隊提供)

高雄市少年警察隊、少年輔導委員會致力青少年犯罪預防工作，除經常性辦理有益青少年身心健康的休閒活動，亦看重青少年全人的發展。為引導青少年認識全球暖化問題的影響，於今(2)日帶領青少年前往鳥松區的東豐育苗教育中心，透過生態導覽、認識永續食材和DIY木作玩具等活動，引領青少年學習親近自然，與萬物共存共榮。東豐育苗教育中心由社團法人高雄市愛種樹協會經營，隱身於市區，樹木扶疏，郁郁蔥蔥，青少年在解說員導覽下，瞭解到氣候變遷與樹木的關係密切，1棵20年生的樹木，依樹種不同，1年可吸收約11~18公斤的二氧化碳，相當於一台1800c.c.的小客車行駛100~180公里。少女卡卡說第一次強烈感受到種樹、愛樹的重要性，也明白減少碳排放，原來每個人都可以簡單做到。其中，高市少年隊引領青少年親近自然減碳行動也特別安排永續餐桌讓青少年們能認識永續食材，安排青少年自己動手烹煮出好吃、友善環境的午餐，少年們紛紛訝異表示沒有肉的餐點，居然這麼香、這麼好吃！飯後還有木製桌遊、利用樹木裁剪下來的小徑木製作玩具，少年們學習到細心觀察大自然，可以發掘到令人驚喜的手作素材，加上創意巧思，打造出獨一無二的自然小物。活動過程中也結合反識詐有獎徵答宣講，說明及介紹時下容易遇到的詐騙陷阱，加強少年反詐騙意識，避免其陷入觸法危機或遭誘騙吸收擔任車手。高市少年隊、少輔會希望將大自然帶給我們的信念，傳遞給青少年，從教育著手，向下扎根，也幫助青少年找到正向生活經驗，以增進自我肯定及健全身心發展。歡迎有興趣民眾至臉書搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」粉絲專頁。