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▲捷克交流賽6局上，中華隊派出旅美好手林昱珉登板投球，出場當下引起全場球迷歡呼，而林昱珉也不負眾望在1局內飆出2次三振，最快球速來到150公里。（圖／記者林柏年攝）

林昱珉回台首度登板！中華隊與捷克國家隊今（2）日於台北大巨蛋進行交流賽首戰，中華隊先發陳柏清首局意外挨轟失掉2分，不過在2至5局聯手黃子鵬沒有失分。並且，面對捷克打線的前段棒次，林昱珉先讓第一棒的Willie Escala敲出中外野方向飛球，被陳傑憲接殺出局。接著是第2棒的 Milan Prokop，林昱珉連續2次讓打者揮空，三振出局抓下第2個出局數。返台後首度登板堪稱完美，主投1局沒有被敲出安打，飆出2次三振。