林昱珉回台首度登板！中華隊與捷克國家隊今（2）日於台北大巨蛋進行交流賽首戰，中華隊先發陳柏清首局意外挨轟失掉2分，不過在2至5局聯手黃子鵬沒有失分。並且，6局上中華隊派出旅美好手林昱珉登板投球，出場當下引起全場球迷歡呼，而林昱珉也不負眾望在1局內飆出2次三振，最快球速來到150公里。
登場就響起歡呼 連飆2K小試身手
6局上開始前，中華隊宣布換投，第2任投手黃子鵬退場，由林昱珉接任。伴隨著現場廣播介紹：「來自亞利桑那響尾蛇3A的林昱珉」，大巨蛋全場球迷也響起大量的歡呼和掌聲。
面對捷克打線的前段棒次，林昱珉先讓第一棒的Willie Escala敲出中外野方向飛球，被陳傑憲接殺出局。接著是第2棒的 Milan Prokop，林昱珉連續2次讓打者揮空，三振出局抓下第2個出局數。
最後交手被日媒稱作「捷克賈吉」的強棒Marek Chlup，雖然以2壞球開局，但接連塞進2顆好球，要回球數領先，最後完成三振。返台後首度登板堪稱完美，主投1局沒有被敲出安打，飆出2次三振。
我是廣告 請繼續往下閱讀
6局上開始前，中華隊宣布換投，第2任投手黃子鵬退場，由林昱珉接任。伴隨著現場廣播介紹：「來自亞利桑那響尾蛇3A的林昱珉」，大巨蛋全場球迷也響起大量的歡呼和掌聲。
面對捷克打線的前段棒次，林昱珉先讓第一棒的Willie Escala敲出中外野方向飛球，被陳傑憲接殺出局。接著是第2棒的 Milan Prokop，林昱珉連續2次讓打者揮空，三振出局抓下第2個出局數。
最後交手被日媒稱作「捷克賈吉」的強棒Marek Chlup，雖然以2壞球開局，但接連塞進2顆好球，要回球數領先，最後完成三振。返台後首度登板堪稱完美，主投1局沒有被敲出安打，飆出2次三振。