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康芮颱風重創全台，造成各地災情頻傳，台電全面動員人力加速復電工作。根據台電統計，截至今（2）日下午3時，全台曾停電戶數95.7萬戶，其中92.9萬戶已修復，復電率逾9成7，剩下2.7萬尚未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區。台電今日表示，針對災情較嚴重地區，已啟動跨區支援機制、擴大搶修量能，並指派主管坐鎮指揮。從10月31日起陸續動員北中南15個區處人力支援尚未復電的地區，今日再增派20工作班赴台東、花蓮、桃園、新北與基隆等山區支援，總計已動員63班共430名人員，全力投入搶修。根據台電統計，截至今日下午3時，造成全台曾停電戶數95萬7061戶，其中92萬9280戶已修復，已復電逾9成7，2萬7781尚未復電，主要集中在花東地區及部分縣市山區，台電正在全力搶修中，包括花蓮縣7569戶、新北市7139戶、桃園市3910戶、台東縣3828戶及台中市2282戶等。台電指出，目前桃園地區已逐步復電，整體復電已逾9成，尚未復電約4000戶，主要集中於復興山區，台電持續與桃園市府密切合作，全力搶修；新北市部分，曾停電戶數達17.6萬戶，經台電人員積極搶修，目前停電戶數已降至7000戶，主要集中在新店及坪林山區，針對搶修困難，也與新北市府各層級單位及村里長建立聯絡機制，即時提出支援請求，相互合作。至於災情較嚴重的花東地區，台電表示，因用戶位置分散，往往零星戶數就需花上半天進行搶修，已加派人力支援增進搶修效率。此外，台電表示，目前台中市僅剩和平梨山地區2282戶尚未復電，主因為梨山地區發生大量山石滑落及路基損壞無法通行，阻礙台電機具、設備進入山區搶修，但為盡早恢復民眾用電，已請颱風前即進駐梨山的搶修人員，以步行方式、在作業安全範圍內進行巡視修復，能多復電一戶就盡力復電。台電說明，市區大多已完成復電，各地方政府持續恢復市容，進行移除倒樹等工作。此次颱風造成許多路樹倒塌，甚至吹落招牌、鐵皮，並損及線路設備，當下未必造成停電，但避免影響後續供電穩定，並維護工作人員的安全，台電將視現場工作需求，配合進行緊急工作停電，可能短暫影響周遭用戶用電，請民眾多多諒解。