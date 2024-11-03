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▲《去冰島的三餐》是《頻道15夜》的第一個節目。（圖／《頻道15夜》YouTube）

▲羅PD（中）口出狂言說破百萬訂閱要登月球，最後只能拉著殷志源（左）、李壽根（右）開道歉直播。（圖／《頻道15夜》 YouTube）

▲《機智醫生生活》的許多花絮和延伸節目也會在《頻道15夜》中更新。（圖／《頻道15夜》 YouTube）

▲SEVENTEEN在《出差15夜》抽到了獎品「去《花樣青春》」，因此羅PD為他們量身打造了《NANA TOUR》。（圖／《頻道15夜》 YouTube）

韓國綜藝王牌製作人羅PD（羅暎錫）的YouTube頻道《頻道15夜》，如今已發展成韓國綜藝界的獨特存在。起初這個頻道只是為輕鬆娛樂而設，上傳一些花絮、未能在電視上播出的完整片段為主，不過現在的製作規模已大大提升，頻道內容涵蓋多樣化的節目，成為廣受歡迎的網路綜藝平台，就讓我們一起來回顧《頻道15夜》的成長史，從羅PD愛亂下賭注而誕生的《去冰島的三餐》開始，到如今661萬訂閱，雖然規模越來越大，但他們可以說是不忘初衷，因為帶著SEVENTEEN去義大利拍攝的《NANA TOUR》，也跟《去冰島的三餐》一樣是被抽到的，這樣沒有劇本、一切讓藝人自由發揮的精神，就是羅PD和《頻道15夜》的魅力所在！《頻道15夜》的誕生要追溯至2018年的《新西遊記6》，當時羅PD在節目中為搞笑，加入了一個去冰島的中獎籤，沒想到殷志源真的抽中，因此有了節目《去冰島的三餐》。由於事出突然，在電視上只能被安排到5分鐘的編成時間，接在《一日三餐－山村篇》後播出，因此羅PD選擇在《頻道15夜》上傳完整版，沒想到吸引大量觀看人數，讓羅PD看見了YouTube綜藝的潛力，他也陸續推出《拉麵男》《麻浦帥小子》等節目。《去冰島的三餐》播出前的某次宣傳直播中，羅PD曾向粉絲玩笑稱若頻道突破百萬訂閱，就會帶殷志源和李壽根「上月球」，原本羅PD以為根本不可能辦到，然而短時間內就成功達成，讓他和製作組都超頭痛，開了好幾次直播想辦法應對，真摯的道歉、請求大家「退訂閱」，並承諾會幫殷志源、李壽根打造專屬的番外節目後，最後才成功在期限內把訂閱數壓在100萬以下，免於成為說話不算話的人，這件事也讓羅PD和頻道的討論度遽升，同時也是《三時四餐》、《我獨自李食堂》等後續節目的起點。羅PD和《機智醫生生活》導演申沅昊，當時都是tvN同事，過去還是KBS同期PD，認識多年的兩人關係密切，因此《頻道15夜》也頻繁更新《機智醫生生活》的幕後花絮，吸引大批劇迷加入觀看，進一步拓展了《頻道15夜》的受眾群。之後羅PD更推出《出差15夜》系列，帶著攝影團隊到各大電視劇、電影劇組、娛樂公司，以互動遊戲讓藝人展示綜藝感的一面，舉凡鄭雨盛、李政宰、全道嬿、李炳憲、孔劉、李棟旭、IU、BTS、少女時代、YG娛樂都有出演過。在《出差15夜》SEVENTEEN篇中，成員DK抽中了圓佑寫下的「去《花樣青春》」（羅PD的另一檔背包旅行綜藝節目）的願望，因此促成了羅PD帶領SEVENTEEN成員前往義大利，拍攝全新的《NANA TOUR》，《出差15夜》和《NANA TOUR》都為SEVENTEEN帶來了更高的認知度。《頻道15夜》由各種嘗試和創新開始，到如今的661萬訂閱人數，成功吸引不同圈層的觀眾，也讓人期待未來將帶來更多新穎有趣的節目內容。