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美國知名休閒餐廳連鎖品牌「星期五美式餐廳（TGI Friday’s）」，近來陷入財務困境，之前就傳出準備聲請破產保護（bankruptcy protection），今（2）日則是正式在德州向法院遞交聲請破產保護的文件，文件中顯示，TGI Friday’s的資產介於1億到5億美元之間，而負債同樣在1億到5億美元之間，經營已難以為繼。根據《彭博社》報導，TGI Friday’s在聲請破產保護前，正在評估其他融資方案，以便在破產重組期間繼續為餐廳提供資金。報導指出，像TGI Friday’s這樣的休閒連鎖餐飲業，受到消費者成本意識日益增強帶來的壓力，許多消費者轉向尋求更低價的連鎖快餐用餐，或是乾脆在家吃飯而不是外食。TGI Friday’s不是唯一陷入困境的餐飲業者，義式連鎖餐廳Bucca di Beppo、墨西哥塔可餅連鎖餐廳Rubio's Coastal Grill、墨西哥料理連鎖餐廳Tijuana Flats、海鮮連鎖餐廳Red Lobster也都已聲請破產保護。除了生活成本高漲導致消費者改變消費行為，《華盛頓郵報》報導指出，TGI Friday’s曾經以「歡樂」崛起，就像公司名字星期五一樣，消費者來這用餐不僅是為了食物，更是尋求一種星期五晚上的週末歡樂氣氛。然而，新世代消費者對於這種歡樂不再熱衷，餐廳不再被視作社交活動的場所，這是整個流行文化的改變，TGI Friday’s訴求「在這裡，永遠是星期五」，但是往日的那種派對時光已經一去不復返。另外，台灣代理商開展餐飲集團之前在TGI Friday’s傳出即將破產時曾回應表示，「TGI Friday’s海外分店營運均為獨立運作，台灣TGI Friday’s營業狀況一切正常，不受任何影響，至明年仍有各項展店計劃持續進行中」。