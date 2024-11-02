捷克交流賽首戰突破2萬人進場！中華隊今（2）日與捷克隊舉行自辦熱身賽，除了見證世界12強賽的中華隊打線外，捷克隊陣中也有多位去年在經典賽表現亮眼的選手。本次自辦熱身賽舉辦在台北大巨蛋，是繼2023年的亞洲棒球錦標賽後，再度迎來國際賽事，根據中職官方所給出的統計資料，首戰進場人數來到20,012人，接近亞錦賽最多的21,013人紀錄。

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首戰突破2萬人　接近亞錦賽最高紀錄

根據中職官方表示，12強自辦熱身賽熱度超越去年經典賽，去年經典賽自辦熱身賽平均進場人數約8000人，今年12強自辦熱身賽在臺北大巨蛋舉行，共計吸引20,012人進場為中華隊加油。

大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。當時冠軍賽上演中日大戰戲碼，由於座位區尚有限制，最終官方認證票房數字為21,013人，當時寫下大巨蛋最多進場人數紀錄。如今，12強賽還沒開打，僅是和捷克的交流賽就已突破2萬人。

▲捷克交流賽6局上，中華隊派出旅美好手林昱珉登板投球，出場當下引起全場球迷歡呼，而林昱珉也不負眾望在1局內飆出2次三振，最快球速來到150公里。（圖／記者林柏年攝）
▲捷克交流賽6局上，中華隊派出旅美好手林昱珉登板投球，出場當下引起全場球迷歡呼，而林昱珉也不負眾望在1局內飆出2次三振，最快球速來到150公里。（圖／記者林柏年攝）
▲中華隊與捷克國家隊在今（2）日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，賽前雙方持國旗合照，更有捷克球員披上台灣國旗登場。（圖／中職提供）
▲中華隊與捷克國家隊在今（2）日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，賽前雙方持國旗合照，更有捷克球員披上台灣國旗登場。（圖／中職提供）
▲為備戰12強賽，中華隊今（2）日於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，先發陳柏清首局挨轟，投完3局後退場。（圖／中職提供）
▲為備戰12強賽，中華隊今（2）日於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，先發陳柏清首局挨轟，投完3局後退場。（圖／中職提供）

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