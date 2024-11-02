捷克交流賽首戰突破2萬人進場！中華隊今（2）日與捷克隊舉行自辦熱身賽，除了見證世界12強賽的中華隊打線外，捷克隊陣中也有多位去年在經典賽表現亮眼的選手。本次自辦熱身賽舉辦在台北大巨蛋，是繼2023年的亞洲棒球錦標賽後，再度迎來國際賽事，根據中職官方所給出的統計資料，首戰進場人數來到20,012人，接近亞錦賽最多的21,013人紀錄。
首戰突破2萬人 接近亞錦賽最高紀錄
根據中職官方表示，12強自辦熱身賽熱度超越去年經典賽，去年經典賽自辦熱身賽平均進場人數約8000人，今年12強自辦熱身賽在臺北大巨蛋舉行，共計吸引20,012人進場為中華隊加油。
大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。當時冠軍賽上演中日大戰戲碼，由於座位區尚有限制，最終官方認證票房數字為21,013人，當時寫下大巨蛋最多進場人數紀錄。如今，12強賽還沒開打，僅是和捷克的交流賽就已突破2萬人。
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根據中職官方表示，12強自辦熱身賽熱度超越去年經典賽，去年經典賽自辦熱身賽平均進場人數約8000人，今年12強自辦熱身賽在臺北大巨蛋舉行，共計吸引20,012人進場為中華隊加油。
大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。當時冠軍賽上演中日大戰戲碼，由於座位區尚有限制，最終官方認證票房數字為21,013人，當時寫下大巨蛋最多進場人數紀錄。如今，12強賽還沒開打，僅是和捷克的交流賽就已突破2萬人。