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▲捷克交流賽6局上，中華隊派出旅美好手林昱珉登板投球，出場當下引起全場球迷歡呼，而林昱珉也不負眾望在1局內飆出2次三振，最快球速來到150公里。（圖／記者林柏年攝）

▲中華隊與捷克國家隊在今（2）日下午5點在臺北大巨蛋展開自辦熱身賽，賽前雙方持國旗合照，更有捷克球員披上台灣國旗登場。（圖／中職提供）

▲為備戰12強賽，中華隊今（2）日於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，先發陳柏清首局挨轟，投完3局後退場。（圖／中職提供）

捷克交流賽首戰突破2萬人進場！中華隊今（2）日與捷克隊舉行自辦熱身賽，除了見證世界12強賽的中華隊打線外，捷克隊陣中也有多位去年在經典賽表現亮眼的選手。根據中職官方表示，大巨蛋前次舉辦國際賽，要追溯至2023年12月的亞錦賽。如今，12強賽還沒開打，僅是和捷克的交流賽就已突破2萬人。