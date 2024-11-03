國人都知道想吃螃蟹要到北海道，可以嚐到松葉蟹、鱈場蟹、毛蟹等三大蟹，但其實全日本捕蟹量最高的地區不是北海道任一縣，而是為在日本西部山陰地區的鳥取縣，也因此鳥取縣還有「蟹取縣」之稱，且主要生產松葉蟹為大宗，另外，在地人還更喜歡一款與松葉蟹長得相像的蟹叫「紅楚蟹」。
日本產蟹最大量地區為鳥取縣，並且還以松葉蟹聞名，在鳥取，會按照螃蟹性別分類：成熟後的雄蟹才稱松葉蟹（matsuba），而帶卵的雌蟹松葉蟹則通常稱為「親蟹（oyagani）」。
因為松葉蟹產量愈加減少，所以官方有限制松葉蟹的捕撈期，只能從11月6日開始到3月20日。而目前秋天時分，僅能吃到在地人也相當喜愛的紅楚蟹，但其實紅楚蟹與松葉蟹外型非常相像，吃法也雷同，味道也接近，最大差別是紅楚蟹色澤更豔紅且肚子也是紅的。
走一趟離鳥取縣米子市約半小時車程的境港市場，可至「鳥取人的廚房」稱號的「境港水產批發中心」，這裡各個攤位都有賣紅楚蟹，各種尺寸都有，只要1000日圓，等於約台幣208元，就可買到好大一整隻紅楚蟹。另外還有更小隻點的，大概3、4隻放一袋，也只賣1500日圓（約台幣313元），當地人表示，通常這是買回家煮味噌湯、火鍋等料理的。
「境港水產批發中心」各種海鮮相當便宜，但是大多是在地人購買回家再加以烹調處理，少數攤位會賣已經燙熟的紅楚蟹可以現場品嚐。所以觀光客不妨也可驅車前往附近的「Hatonova三光丸 境港」，這裡提供烤爐，消費者買完海鮮，直接於爐上現烤現吃。
記者這天一行人於現場買的一整隻紅楚蟹，再加上2大顆活鮑魚、2大個扇貝、4大尾草蝦與1尾透抽即1隻甘鯛，滿滿一桌海鮮菜，竟然只要1萬元日幣，即大約台幣2080元。
若還吃不過癮，「Hatonova三光丸 境港」還有賣各式海鮮丼飯，點一份猛者蝦丼飯，所謂的猛者蝦也稱之為「泥蝦」、「煤氣蝦」等，很著重鮮度，捕撈後要趕緊食用，放上半天頭就會變黑，此時的鮮度已不適合生食。而這碗丼飯的溫飯上頭有滿滿的新鮮猛者蝦，再配上一碗以半隻紅楚蟹煮出的味噌湯，竟也只要日幣2000元(約台幣416元)。
店家資訊
📍境港水產批發中心
地址：鳥取縣境港市昭和町9－5
營業時間：08:00~16:00
公休日：周二（少部分店舖週二也營業）
交通指南：
1、從米子汽車道「米子IC」 開車約25分鐘
2、從JR境港站開車約5分鐘，或徒步約30分鐘
3、JR境港站搭乘「濱巡巴士『主要行程』」約8分鐘至「51境港水産物直売センター·境港港湾合同庁舎」下車 (濱巡巴士時刻表)
📍Hatonova三光丸 境港
地址:鳥取縣境港市相生町33
營業時間:07:00～21:00
公休：不定休，需參考官網（按此）
交通指南：從JR境港站徒步約13分鐘
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因為松葉蟹產量愈加減少，所以官方有限制松葉蟹的捕撈期，只能從11月6日開始到3月20日。而目前秋天時分，僅能吃到在地人也相當喜愛的紅楚蟹，但其實紅楚蟹與松葉蟹外型非常相像，吃法也雷同，味道也接近，最大差別是紅楚蟹色澤更豔紅且肚子也是紅的。
走一趟離鳥取縣米子市約半小時車程的境港市場，可至「鳥取人的廚房」稱號的「境港水產批發中心」，這裡各個攤位都有賣紅楚蟹，各種尺寸都有，只要1000日圓，等於約台幣208元，就可買到好大一整隻紅楚蟹。另外還有更小隻點的，大概3、4隻放一袋，也只賣1500日圓（約台幣313元），當地人表示，通常這是買回家煮味噌湯、火鍋等料理的。
「境港水產批發中心」各種海鮮相當便宜，但是大多是在地人購買回家再加以烹調處理，少數攤位會賣已經燙熟的紅楚蟹可以現場品嚐。所以觀光客不妨也可驅車前往附近的「Hatonova三光丸 境港」，這裡提供烤爐，消費者買完海鮮，直接於爐上現烤現吃。
記者這天一行人於現場買的一整隻紅楚蟹，再加上2大顆活鮑魚、2大個扇貝、4大尾草蝦與1尾透抽即1隻甘鯛，滿滿一桌海鮮菜，竟然只要1萬元日幣，即大約台幣2080元。
若還吃不過癮，「Hatonova三光丸 境港」還有賣各式海鮮丼飯，點一份猛者蝦丼飯，所謂的猛者蝦也稱之為「泥蝦」、「煤氣蝦」等，很著重鮮度，捕撈後要趕緊食用，放上半天頭就會變黑，此時的鮮度已不適合生食。而這碗丼飯的溫飯上頭有滿滿的新鮮猛者蝦，再配上一碗以半隻紅楚蟹煮出的味噌湯，竟也只要日幣2000元(約台幣416元)。
店家資訊
📍境港水產批發中心
地址：鳥取縣境港市昭和町9－5
營業時間：08:00~16:00
公休日：周二（少部分店舖週二也營業）
交通指南：
1、從米子汽車道「米子IC」 開車約25分鐘
2、從JR境港站開車約5分鐘，或徒步約30分鐘
3、JR境港站搭乘「濱巡巴士『主要行程』」約8分鐘至「51境港水産物直売センター·境港港湾合同庁舎」下車 (濱巡巴士時刻表)
📍Hatonova三光丸 境港
地址:鳥取縣境港市相生町33
營業時間:07:00～21:00
公休：不定休，需參考官網（按此）
交通指南：從JR境港站徒步約13分鐘