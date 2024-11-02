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▲史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）邀請大家集思廣益想競選標語。（圖／X Mark Ruffalo）

近期全球都在關注的美國總統大選，目前終於進入倒數階段，近期民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）在娛樂圈的呼聲相當高，不斷有名人出面表態支持，像是在漫威電影中飾演「黑寡婦」的好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），就出言力挺，更號召大量同樣在《復仇者聯盟》（Avengers）中出演的演員共同發聲支持賀錦麗。根據《CNN》報導指出，目前已經有多位演員在昨（1）日曬出以類似視訊方式的影片，而這些演員全都有個共通點，就是都曾出演過漫威電影宇宙（Marvel Cinematic Universe），影片中可以看到史嘉蕾喬韓森一一撥打視訊電話給其他演員，包含「鋼鐵人」小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）、「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）和「幻視」保羅貝特尼（Paul Bettany）等知名影壇大咖。其中就連「戰爭機器」唐奇鐸（Don Cheadle），和在《黑豹》（Black Panther）中飾演侍衛隊長的達奈古里拉（Danai Gurira）也出現在影片中，古里拉還開心表示：「史嘉蕾，我們很高興能團結起來並進行投票。」而這群演員除了力挺賀錦麗外，還替賀錦麗想了一些競選標語，像是「賀錦麗萬歲」等延伸自電影《黑豹》中的經典口號「瓦干達萬歲」（Wakanda Forever），抑或是「我是賀錦麗，我支持民主」（I’m Kamala Harris and I’m down with democracy）的口號，可見賀錦麗的人氣。事實上，除了《復仇者聯盟》的演員合力支持外，像是知名女星珍妮佛羅佩茲（Jennifer Lopez）、碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）等藝人也已經對外表態會將手中的神聖的一票投給賀錦麗。