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▲布萊德彼特（右一）在新片《F1》扮演賽車手，幕後團隊都是《捍衛戰士：獨行俠》的人員。（圖／摘自IMDb）

湯姆克魯斯真的要跟盛傳有嚴重心結的布萊德彼特拚了？歐美重量級娛樂媒體綜藝報、好萊塢報導，都稱他計劃籌拍舊作《霹靂男兒》的續集，認為前年同樣從昔日代表作衍生出的《捍衛戰士：獨行俠》全球狂賣，使他對於賦予自己舊作一個嶄新的面貌，充滿信心和期待。然而《捍衛戰士：獨行俠》的編導、製片等幕後重要人員，都才剛跟布萊德彼特拍完一部賽車片《F1》，湯姆克魯斯馬上也想拍同樣講賽車的《霹靂男兒2》，別苗頭的心態簡直昭然若揭。在好萊塢走紅超過30年的湯姆克魯斯，曾經主演過不少票房轟動、至今令人仍印象深刻的電影，《霹靂男兒》卻不是其中之一。該片固然是他與《捍衛戰士》的製片，以及導演再度合作，亦被視為有如《捍衛戰士》的賽車版，美國票房卻不如預期，成本6000萬美元，北美票房僅8200餘萬美元，加上美國以外地區的總票房約7500萬美元，才能達到「小賺」，不至於大賠，外界對它的期待卻是大賺，且影評大都砲轟片子劇本不佳、成績不理想。如果不是因為湯姆克魯斯和片中演他感情對象的妮可基嫚戲外也交往，甚至結了10年婚，這部片實在沒有啥讓人好念念不忘的優點，更沒有必要在上映後過了30幾年，還來拍續集。《捍衛戰士：獨行俠》成為湯姆克魯斯從影以來票房數字最高的一部電影，很重要原因是得利於上一集曾是全美年度賣座冠軍的良好基礎，《霹靂男兒》完全沒有這樣的利多，可是賽車本來就是湯姆克魯斯私下最愛的活動之一，他會想糾正上一次的錯誤、拍一部叫好叫座的賽車電影，也不是很難理解。只是與他一起締造《捍衛戰士：獨行俠》佳績的團隊人員，包括製片傑瑞布魯克海默、導演約瑟夫考辛斯基、編劇艾倫克魯格全都跑去跟布萊德彼特拍賽車大片《F1》，這部片尚未上映卻已傳砸下超大成本，或許眼看昔日的搭擋全都去為「對手」抬轎，才會讓湯姆克魯斯備感刺激，打定主意非要拍《霹靂男兒》的續集不可吧？其實湯姆克魯斯的檔期排得蠻滿，《霹靂男兒》續集沒有可能一下子馬上開拍，還在很早期的發想階段，也許這幾年之間他突然想通、就此打住也說不一定。根據好萊塢報導，目前湯姆克魯斯自己或是出品《霹靂男兒》派拉蒙影業，都沒有對於是否真的要拍續集表示任何說法。