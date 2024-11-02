交流賽首戰就被捷克逼和！為備戰11月13日開打的世界12強錦標賽，中華隊和捷克國家代表隊今（2）日進行交流賽首戰，沒想到中華隊陷入苦戰，直到8局上才靠著曾頌恩的安打追平比分，最終雙方握手言和。賽後中華隊總教練曾豪駒受訪，表示雖然結果是平手，但希望透過比賽讓選手進入狀況，部分選手也在比賽中逐漸掌握到節奏。
8局上驚險追平 交流賽首戰握手言和
本場比賽，中華隊先發陳柏清首局就遭轟2分砲，好在後續回穩，接力由黃子鵬、林昱珉、陳冠偉還有林凱威力保不失分。而打線部分，則是先後靠著林立、曾頌恩的適時二壘安打，將比分追成2：2平手，最終握手言和，捷克展現不俗的拚戰能力。
對於陳柏清的投球表現，曾豪駒表示：「在賽前可能比較緊張，除了第一局被鎖定敲全壘打，後面有回穩，比我們預期的還要好。今天投手表現都還不錯，有把自己應該表現出來的，像是好球或是進攻打者的企圖心，都有展現出來。」
針對打者部分，他則認為：「第一輪比較緊繃一點，但後面一些打者有比較找回感覺。」並且強調：「大家有一段時間沒有去做比賽，主要讓大家習慣一下比賽張力，雖然結果是平手，但是選手有透過比賽慢慢掌握到節奏。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽，中華隊先發陳柏清首局就遭轟2分砲，好在後續回穩，接力由黃子鵬、林昱珉、陳冠偉還有林凱威力保不失分。而打線部分，則是先後靠著林立、曾頌恩的適時二壘安打，將比分追成2：2平手，最終握手言和，捷克展現不俗的拚戰能力。
對於陳柏清的投球表現，曾豪駒表示：「在賽前可能比較緊張，除了第一局被鎖定敲全壘打，後面有回穩，比我們預期的還要好。今天投手表現都還不錯，有把自己應該表現出來的，像是好球或是進攻打者的企圖心，都有展現出來。」
針對打者部分，他則認為：「第一輪比較緊繃一點，但後面一些打者有比較找回感覺。」並且強調：「大家有一段時間沒有去做比賽，主要讓大家習慣一下比賽張力，雖然結果是平手，但是選手有透過比賽慢慢掌握到節奏。」