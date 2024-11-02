我是廣告 請繼續往下閱讀

▲為備戰12強賽，中華隊今（2）日於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽，先發陳柏清首局挨轟，投完3局後失2分退場，但也送出5次三振。（圖／中職提供）

交流賽首戰就被捷克逼和！為備戰11月13日開打的世界12強錦標賽，中華隊和捷克國家代表隊今（2）日進行交流賽首戰，沒想到中華隊陷入苦戰，直到8局上才靠著曾頌恩的安打追平比分，最終雙方握手言和。本場比賽，中華隊先發陳柏清首局就遭轟2分砲，好在後續回穩，接力由黃子鵬、林昱珉、陳冠偉還有林凱威力保不失分。對於陳柏清的投球表現，曾豪駒表示：「在賽前可能比較緊張，除了第一局被鎖定敲全壘打，後面有回穩，比我們預期的還要好。針對打者部分，他則認為：「第一輪比較緊繃一點，但後面一些打者有比較找回感覺。」