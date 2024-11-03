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（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）以色列出兵攻打伊朗撐腰的真主黨與哈瑪斯，並於上月空襲伊朗軍事據點，伊朗最高領袖哈米尼今天誓言，伊朗將報復以色列及其盟友美國的攻擊。法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在伊朗首都德黑蘭（Tehran）對學生發表演講指出：「美國和猶太復國主義者政權這些敵人應該知道，他們對伊朗、伊朗人民和抵抗陣線所做的一切將招致強烈回應。」抵抗軸心指德黑蘭當局支持的武裝團體，其中包括葉門叛軍青年運動（Houthi）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）。回應德黑蘭當局10月1日的襲擊，以軍於10月26日空襲伊朗軍事據點。伊朗上月初發動攻擊，就是為了報復伊朗支持的真主黨多名領袖和1名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指揮官遇害。根據伊朗軍方，因以色列空襲至少4名士兵殉職，並造成若干雷達系統些微受損。此外，伊朗媒體報導，1名平民也在這次攻擊中遇害。哈米尼在演講中向遇害士兵致敬，並稱他們在對抗以色列的付出「不會被遺忘」。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1131102