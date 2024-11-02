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▲車銀優在劇中擔任一名公務員，為了調查海成市連環失蹤案而和朴恩斌相遇。（圖／IG netflixkr）

▲朴恩斌過去因出演《非常律師禹英禑》爆紅，這次又再度接演《The WONDER fools》。（圖／IG netflixkr）

擁有「撕漫男」（撕開漫畫走出來的男人）稱號的韓劇男神車銀優，近期準備和女星朴恩斌一同出演新劇《The WONDER fools》（暫譯：傻瓜奇才），該劇由韓國本土化英雄奇幻劇作為主題，故事設定於1999年，正好是末世論盛行的時代，但一群笨拙的平凡人卻意外獲得超能力，便開始為了保護海成市的和平與反派進行戰鬥。值得注意的是，該劇由《非常律師禹英禑》和《浪漫醫生金師傅》製作團隊合作打造，讓許多粉絲都相當期待。《The WONDER fools》由曾執導過《非常律師禹英禑》和《浪漫醫生金師傅》的劉仁植導演執導，編劇更由《浪漫醫生金師傅》的姜銀慶擔任，車銀優將飾演一名擁有非常多祕密的人物「李運政」，是個超級原則主義的人，同時也是來自首爾的降落傘公務員，為了調查海成市連環失蹤案，而和女主角朴恩斌相遇。而朴恩斌在劇中則是飾演餐廳經營者的孫女「殷彩妮」，不僅非常有禮貌，做任何事情也都十分努力，而殷彩妮平凡的生活卻在意外被捲入意想不到的事件，開始發生翻天覆地的電話，更在某天突然獲得超能力，更和李運政一同追查連環失蹤案。事實上，今年31歲的朴恩斌是近年來演藝圈裡的新生代女神，先前就曾因為出演《非常律師禹英禑》，而奪下去年第59屆百想藝術大賞的「大賞」寶座，去年則以經典劇《無人島的Diva》回歸，在劇中展現天籟般的歌喉，而下部新作也確定出演《Hyper Knife》飾演天才醫生，戲路可說是非常寬廣。