我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭容和秀2顆銀假牙跟粉絲PK。（圖 / COME ON JKSSP）

▲▼李正信（上）、姜敏赫分別以項鍊、腰鍊配合服裝主題。（圖 / COME ON JKSSP）

CNBLUE今（2）日晚上7點在林口體育館開唱，李正信、鄭容和、姜敏赫還訂了銀色Dress code主題，台北BOICE（官方粉絲名）通通有備而來，一秒掏出多支湯匙，逗樂3帥喊：「大家太有創意了吧！」鄭容和輸人不輸陣，秀出2顆「銀色假牙」比拚PK，場面爆笑。今晚演唱會《2024 CNBLUE LIVE-VOYAGE into X IN TAIPEI》的Dress code為「銀色」，台下立即掏出超多湯匙，逗樂李正信衝到搖滾區索取：「沒想到你們會帶湯匙耶！啊你們不要邊搖邊打前面的頭喔！」鄭容和笑翻表示：「大家太有創意了吧！」李正信也回：「果然是台北BOICE！你們真的很聰明！」其實演唱會的過程，鄭容和一直做出挖嘴秀牙齒的動作，原來他是要秀出2顆銀色牙齒，而李正信則是戴了銀色項鍊，姜敏赫除了有項鍊、腰鍊，他的打鼓配備也都是銀色，李正信就問：「有沒有人覺得，我是今天台北最銀的人？」除了一樓歌迷掏出啦啦隊彩球，看台區也掏出巨大湯匙，整場氣氛相當歡樂。表演完《A Sleepless Night》後，歌迷就掏出手機開啟手電筒，全場變成一片燈海，畫面美到讓成員不斷讚嘆：「應援很漂亮！」鄭容和還忍不住拿出手機錄影，甚至與全場自拍，壯觀畫面讓人留下深刻印象，鄭容和還不斷回放手機確認，表示等等一定會上傳IG，大家要把握機會去右鍵儲存。