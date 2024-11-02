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受到低氣壓和鋒面影響，日本今（2）日從西部到東部多地都降下破紀錄大雨，尤其是東日本地區傍晚雨勢猛烈，一度造成東京到新大阪間的東海道新幹線停駛，但已於當地時間晚間7點51分恢復通行。日本氣象廳警告，關東甲信地方晚上仍可能有暴雨侵襲，此外，部分地區的河川水位依然偏高，需警惕土石流災害等風險。根據《NHK》報導，日本氣象廳表示，由於伴隨鋒面的低氣壓引入了對這個時期來說異常溫暖且潮濕的空氣，導致各地雨雲發展。白天時分，西日本各地的降雨猛烈，而東日本地區雨勢則是在傍晚加大，靜岡縣傍晚一小時內降雨量達114毫米，神奈川縣也測得104毫米的時雨量。由於截至目前的雨勢，神奈川縣部分地區的土石災害風險已經非常高，發布了土石災害警告。此外，山口縣有河川水位超過氾濫危險水位，島根縣境也發布了河川氾濫危險警報。低氣壓預計將沿著關東南岸移動，關東甲信地區在接下來的幾小時內仍可能出現非常強烈的降雨。日本氣象廳呼籲民眾警惕土石災害、河川水位上升、氾濫及低窪地區的淹水風險。一度停駛的東海道新幹線在恢復運行後，仍有部分班次停運或延誤，導致各地車站晚間出現乘客擁擠情況。在廣島市，有一名男性失蹤，該男子前往河邊查看船隻情況後隨即下落不明，相關單位仍在搜尋中。