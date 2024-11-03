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▲台灣捷克交流賽首戰，中華隊靠著曾頌恩8局上的適時安打，才驚險將比數追平，最終以2：2握手言和。（圖／記者林柏年攝）

▲捷克隊投手Ondrej Satoria，隨隊來台參加12強交流賽，過去曾在2023年經典賽上，三振日本隊多名強打，包含洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社／達志影像）

交流賽第2戰先發投手出爐！中華隊今（3）日將繼續於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽第2戰，在中華隊部分，則會由富邦悍將投手江國豪擔任先發。日前Ondrej Satoria接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「而Ondrej Satoria在昨（2）日賽前接受訪問時，坦言來台後還沒上到大巨蛋的投手丘投球，感覺有點高，可能需要時間適應。11／3中華隊 VS 捷克國家隊（17：00）緯來體育台、緯來精彩台、中華電信MOD