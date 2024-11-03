交流賽第2戰先發投手出爐！中華隊今（3）日將繼續於台北大巨蛋和捷克國家隊進行交流賽第2戰，捷克隊總教練Pavel Chadim透露，第2戰將派出投手Ondrej Satoria先發，他過去曾在2023年經典賽上三振日籍球星大谷翔平，因而爆紅。在中華隊部分，則會由富邦悍將投手江國豪擔任先發。
人生第2度來台 準備好應戰中華隊
日前Ondrej Satoria接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「這是第二次來台，因為之前U23比賽的時候，曾跟著捷克代表隊來台灣，也有看過台灣的棒球比賽，很期待來到這邊。」
而Ondrej Satoria在昨（2）日賽前接受訪問時，坦言來台後還沒上到大巨蛋的投手丘投球，感覺有點高，可能需要時間適應。雖然捷克和台灣有將近7小時的時差，但Ondrej Satoria仍信心喊話，目前適應的很好，已經準備好當中華隊的對手。
⚾️台灣、捷克交流賽賽程：
11／3
中華隊 VS 捷克國家隊（17：00）
⚾️台灣、捷克交流賽轉播與直播資訊：
電視直播：緯來體育台、緯來精彩台、中華電信MOD
線上直播：愛爾達電視、Hami Video CPBLTV館、Line Today 運動
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日前Ondrej Satoria接受媒體訪問，談到來台感想，他透露：「這是第二次來台，因為之前U23比賽的時候，曾跟著捷克代表隊來台灣，也有看過台灣的棒球比賽，很期待來到這邊。」
而Ondrej Satoria在昨（2）日賽前接受訪問時，坦言來台後還沒上到大巨蛋的投手丘投球，感覺有點高，可能需要時間適應。雖然捷克和台灣有將近7小時的時差，但Ondrej Satoria仍信心喊話，目前適應的很好，已經準備好當中華隊的對手。
⚾️台灣、捷克交流賽賽程：
11／3
中華隊 VS 捷克國家隊（17：00）
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