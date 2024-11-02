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▲原PO表示國中隔宿露營根本就是一種心靈課程，但也有部分人認為能留下珍貴回憶，仍是不錯的活動。（示意圖／取自Pixabay）

▲家寧在新片中的行為舉止十分詭異，讓不少網友直呼：「毛毛的。」（圖／秘月期POPOO YouTube）

知名YouTuber組合「眾量級」近日不僅爆出分手，女方家寧更捲入心靈課程風波，引起廣大熱議，許多也曾接觸心靈課程的網紅、民眾陸續出面踢爆，並曝光受害過程。而近日一名網友直言，國中必經活動「隔宿露營」其實和心靈課程大同小異，貼文一出讓台灣人集體爆共鳴，笑喊：「還真像邪教。」一名網友昨（1）日在Threads上發文，表示國中隔宿露營根本就是一種心靈課程，「要你照著他的話去做一些奇怪的事，然後莫名其妙就開罵，到了最後又給你一些甜頭」，最後一天還很多人感動落淚，「真的不懂，原來我們國中已經上過了啊。」貼文一出，許多網友認同直呼，「還真像邪教毫無道理」、「他們罵的時候，我都想說我有付錢欸在叫什麼」、「集合的時候還要跳舞，跳不夠高還被罵，叫不夠大聲也被罵」、「幾百分在那邊加來加去，還要搶精神總錦標，真的有夠瘋」、「其實最後會哭是因為太感動了，我受苦三天終於可以回家了」。但也有部分人認為能留下珍貴回憶，仍是不錯的活動。家寧近日創立自己的新頻道，並上傳首支新片，她在短短1分鐘內用浮誇的肢體及語氣，說著讓人摸不著頭緒的內容，讓不少網友認為，家寧和過去的模樣不同，甚至孫生也說很擔心家寧的狀況。有人指出，這和家寧過去參加的心靈課程有關，許多曾接觸過的網紅如「這群人」董仔、展瑞或愛莉莎莎、福爾思庭等，也出面曝光課程內幕，透露內部存在PUA、被逼迫刷卡、像直銷等情形，在社群掀起一波熱議。