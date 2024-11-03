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▲全台自助餐紛紛推出松葉蟹，但松葉蟹為何昂貴，松葉蟹也有「近親」且大部分人都分不清楚，以及松葉蟹怎麼吃最正確，許多人都不知道。（圖／記者葉盛耀攝）

▲紅楚蟹外型與松葉蟹很像，唯獨整隻在還沒煮的時候就都已經是呈現紅豔色，且連肚子也是紅色的。（圖／記者葉盛耀攝）

▲此為煮熟的紅楚蟹蟹腳，外觀其實與松葉蟹腳幾乎無異。（圖／記者葉盛耀攝）

▲剪刀剪在松葉蟹鉗靠近尖角處，蟹鉗兩邊都各剪一刀。（圖／記者葉盛耀）

▲接著就可搖動蟹殼，接著就可拔出露出蟹鉗肉。（圖／記者葉盛耀攝）

▲松葉蟹蟹腳肉的剪法，是先把較粗蟹管部位（原本靠近蟹身）最上端關節部位剪掉。（圖／記者葉盛耀攝）

▲粗蟹腳另一側，靠近與細蟹腳連結的關節處也剪下。（圖／記者葉盛耀攝）

▲以細蟹腳穿入粗蟹腳中，自然可以頂出整條的蟹肉。（圖／記者葉盛耀攝）

國人喜愛吃到飽餐廳，尤其近兩年全台瘋狂推出高檔食材「松葉蟹」無限暢食，最令人趨之若鶩。事實上，松葉蟹正名應為「津和井蟹（zuwaigani，又稱snow crab或楚蟹）」，名稱還會依日本各區域而異，例如有稱作「越前蟹」、「間人蟹」等，而鳥取縣與兵庫縣都稱為松葉蟹，且鳥取縣更是螃蟹捕全日本捕獲量最高的地區，並非是國人熟知的吃蟹勝地「北海道」，且鳥取一帶所產的松葉蟹更為日本最大宗。松葉蟹正式名稱應為「津和井蟹（zuwaigani，又稱snow crab雪蟹或楚蟹）」，但是各區域稱呼有不同，像是間人蟹是在京都北部丹後半島間人港上岸的公蟹，就稱為「間人蟹」。而在福井縣捕獲的公蟹，當地人稱為「越前蟹」。至於包括鳥取在內的山陰地區，則稱為松葉蟹，並按照螃蟹性別分類：成熟後的雄蟹稱松葉蟹（matsuba），帶卵的雌蟹則稱親蟹（oyagani）。為了保護松葉蟹的生態，日本農林水產省規定每年只有某一段時間才能捕抓，否則就是違法，根據規定，是因此在11月6日之前，在鳥取能吃到的，可以說是松葉蟹的近親、被美名「秋之味」的「紅楚蟹（beni-zuwaigani）」，根據鳥取縣官方單位說法，但是如果沒有把兩者一起仔細對照品嚐時，多數人是分辨不出兩者的口味差異的。口味之外，在外觀上其實紅楚蟹與松葉蟹非常相像，烹調法也一樣，可作生吃、炙烤、煮火鍋、煮湯等，而兩者味道也接近，最大差別是紅楚蟹在烹煮之前蟹殼就呈現鮮紅色，且就連肚子也是紅色的。若是把松葉蟹與紅楚蟹的蟹腳都燙熟後一起擺在桌上，非螃蟹專家可能無法分辨其中差別，但總之，品嚐起來兩者都同樣鮮美好吃。目前在全台各大知名Buffet幾乎都有推出松葉蟹腳吃到飽，但其實有許多人一直抓不到正確吃牠的訣竅，美食節目製作人兼主持人的美食專家焦志方，就拿紅楚蟹來教授怎麼吃蟹。首先，松葉蟹、紅楚蟹主要都是在品嚐牠的蟹腳肉，因此要吃時最好是備有專用剪刀。將剪刀剪在蟹鉗的兩個尖角上側部位剪下兩刀，蟹鉗的殼就可以取下。、先把較粗蟹管部位（原本靠近蟹身）最上端關節部位剪掉，另一側與細蟹腳連結的關節處也剪掉，再以剪下來較細的蟹管穿進此粗蟹管，整條蟹肉自然能被頂出。、可將剪刀對著較粗蟹管與較細蟹管之間的關節部位，順著蟹管三角柱的造型下三刀，輕輕扭轉幾下之後就可以把蟹殼拔起，露出一整條蟹肉。將蟹身烤過，直接順著心室以工具或是筷子挖出蟹肉就可吃，蟹殼裡則是也可將蟹膏／蟹黃豪邁挖來直接品嚐，不需沾調味料。