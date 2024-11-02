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▲Stray Kids稍早抵達高雄，見到800多位歌迷接機，特地走向大家鞠躬致謝。（圖／記者陳雅蘭攝）

人氣男團Stray Kids明（3）日將在高雄世運主場館舉辦演唱會，今（2）日晚間近8點半入境高雄小港機場，吸引超過800名粉絲接機，一、二樓通通擠滿人，就連一旁的卡車司機都爬上車頂想一睹成員風采，魅力驚人。8帥Lee Know、HAN、I.N、Felix、方燦、鉉辰、昇玟、彰彬看到熱情歌迷迎接，特地走向前和大家鞠躬致謝，惹哭不少在場的粉絲。今晚率先走出來的是鉉辰，他見到機場聚集大批粉絲，特地繞出來與大家揮手打招呼，引爆現場STAY（粉絲名）尖叫聲不斷。後來HAN、Lee Know、昇玟、彰彬、I.N、Felix、方燦見到粉絲們的熱情，也一一燦笑揮手10幾秒。其實8位成員原定出關後要立刻上車，但他們揮手後又特地往前走到距離粉絲更近的地方，由隊長方燦帶領下，一起對現場STAY鞠躬致謝才上車離開。成員在車上也不忘打開手機手電筒向粉絲揮手，一連串的熱情回應，惹哭全場。Stray Kids（簡稱：SKZ）是「JYP娛樂」於2018年3月25日推出的男團，成員原本有9人：方燦、Lee Know、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟、I.N、宇珍，但2019年時，宇珍因為個人因素退團，Stray Kids後續以8人體制活動。他們是2PM、DAY6、TWICE等團的師弟。Stray Kids的特點在於創作核心成員3RACHA（方燦、彰彬、HAN）所創作的饒舌、嘻哈音樂製作，搭配主唱線的嗓音及舞蹈線的表演，8位成員形成完美搭配，代表作《Hellevator》、《MANIAC》、《LALALALA》在YouTube都有超過1億瀏覽，紅遍國際。今天是他們首度來高雄，明晚第一次在台開唱，當時4萬張門票一開賣即完售，但礙於颱風攪局關係而延期開唱（原本2日演出改到3日）導致部分歌迷紛紛退票，無緣見到SKZ的寶島首秀，直呼難過可惜。