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美國總統大選進入最後倒數階段，在各家民調中，無論是全國民調或搖擺州的民調，共和黨候選人川普（Donald Trump）與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的差距幾乎都在誤差範圍內，從民調來看，沒有任何線索能表明誰將獲勝。對此，范德比大學的政治學教授柯林頓（Josh Clinton）與賓州大學的政治學教授拉賓斯基（John Lapinski）質疑，認為就統計學的機率而言，如此膠著的民調結果不太可能發生，民調數字反映的可能不是選民的真實情緒，而是民調機構的避險考量。根據《衛報》報導，這兩位教授以最關鍵的搖擺州戰場賓州為例，最近的59份民意調查中，有高達20份民調顯示兩人完全平手，另外有26份民調兩人的差距在1％以內。兩位教授指出，假設賓州選民確實對川普與賀錦麗的支持度平分秋色，但由於民調抽樣的隨機性以及調查樣本與母體之間的差距，進行那麼多次民調後，也應該出現更為分歧的結果。也就是說，可能在一些民調中，抽樣訪問到較多的川普支持者，在另一些民調中，抽樣訪問到較多的賀錦麗支持者，這樣才符合民調隨機抽樣的本質。但如今的民調數字，兩人卻幾乎永遠在量子糾纏。兩位教授認為，可能的解釋是民調機構在調查結果出爐後，會先把主觀認定上「奇怪」的、也就是兩人差距較大的結果隱而不發，所以看到的都是兩人不分上下的民調結果。另一種可能則是，由於之前大選民調普遍被認為不準，於是民調機構為了矯正機構效應引入工具來調整數字，結果卻造成民調之間的隨機差異性被抹平。無論是哪種解釋，都指向一種可能性，那就是選舉結果揭曉後可能會讓人大吃一驚，真正的民意或許根本不像民調呈現的那麼接近。