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▲今年交節氣的時間落在早上6時19分，若是同住家人生肖相沖，只要避開那一分鐘起床即可，否則接下來見面就容易吵架。（示意圖／Pixabay）

▲只要在立冬當天於客廳顯眼的地方，擺奇數數量的橘子，就能讓全家在年底前轉換運勢。（圖／記者許若茵攝）

11月7日即將迎來立冬節氣，命理師柯柏成提醒，在這一天要避免與對沖的生肖見面，也要避免吃此類屬肉類，「能素食一天當然最好。」立冬開運大法則是在客廳顯眼處擺奇數數量的橘子，給家人隨時吃，只要在小雪節氣前都這樣做，就能讓全家在年底前轉換運勢。柯柏成在臉書粉專發文，表示今年立冬交節氣的時間為11月7日早上6時19分49秒，也是農曆十月（大）初七。他提醒，民俗上立冬交運的這個時間點，不能與自己屬相相沖的生肖見面，柯柏成指出，，「如果是今年八字交十年大運的朋友，這個時辰避免與戴孝服喪期間的人見面容易犯喪門。」今年立冬交節氣的時間落在早上6時19分，若是同住家人生肖相沖，只要避開那一分鐘起床即可，否則接下來見面就容易吵架。至於立冬開運方法，橘子是冬天盛產的水果，諧音有「吉」祥之意，，「起碼在小雪之前都這樣做，讓全家人生氣蓬勃，為運勢轉換招來好兆頭，為今年收好尾。」