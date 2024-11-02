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▲江美琪拍新歌MV，拍到天搖地晃，幾乎沒辦法走直線。（圖／華納音樂提供）

▲江美琪新專輯、演唱會接連登場，又開始在樂壇活躍。（圖／華納音樂提供）

江美琪推出睽違6年的全新專輯《圓的？圓的！》，也宣布將舉辦《傷心唱出來就沒事了》演唱會，今（2日）中午門票開賣，瞬間秒殺，讓她也非常開心，笑道：「謝謝大家的支持，我愛你們呦！」江美琪提到這次演唱會除了會有新歌之外，還有很多很多大家熟悉的歌曲，希望可以滿足大家，都能聽到想聽的歌，一邊還賣關子：「會有哪些意外驚喜？來演唱會現場就知道囉！」這一次江美琪的《傷心唱出來就沒事了》演唱會，台北場將於明（2025）年1月4日（週六）晚上7點在南港的Legacy Tera舉行，很值得她的歌迷期待。而她的新專輯主打歌〈圓的圓的〉，由張震嶽所譜曲、製作，道盡現階段的她，對於人生、事業和家庭，充滿圓融的人生觀。她也在MV中飾演心理醫生，因此過足了戲癮。有意思的是，畫面中有一個旋轉的陀螺貫穿全場，令人聯想到李奧納多狄卡皮歐主演的電影《全面啟動》，也有一個一模一樣的陀螺，雖然僅是意象，江美琪在拍攝時卻得走在一個旋轉盤上，苦笑道：「當旋轉盤不停的轉動，還要邊走邊唱，下來之後，彷彿天搖地晃，整個人暈到不行，都沒辦法走一直線了。」現實生活中，江美琪也是個很容易讓別人傾訴的對象，會在傾聽的過程當中，給對方一些安慰和力量。她透露曾有很好的朋友經歷過很深的情傷，在那段過程中自己也陪伴著她走過那個傷痛，看她慢慢的好起來，也感到非常欣慰。