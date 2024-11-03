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▲網友發現捷運自從公告「手扶梯兩側都能站立」之後，實施一個多禮拜看到成效！（圖/Threads）

▲陸續有乘客捕捉到手扶梯兩邊都搭滿人的狀況，不再是只有右邊有站人，顯示北捷公告效果非常成功。（圖/Threads）

▲北捷開始在人潮眾多的大站設置手扶梯兩側站立的公告，效果非常好，不少乘客也大讚該政策：「手扶梯不是拿來用走的！」（圖/北捷提供）

台北捷運近日最新政策破除「捷運手扶梯潛規則」被大讚！，政策一出讓許多搭捷運多年的乘客狂讚：「等好幾年了，左邊終於可以名正言順站人」，而在該政策公告張貼出爐之後，近日北捷開始廣設「手扶梯可以兩側站立」的公告之後，有不少乘客都拍下車站內的畫面，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這世界終於變成我要的樣子，趕時間的人麻煩自己提早出門」、、「一堆人在那邊日本也怎樣怎樣，你在台灣不是日本好嗎？」也許長期以來大家都覺得手扶梯「站右讓左」也是一種美德，也覺得自己如果趕時間走手扶梯沒有問題，，而65件受傷的案例當中，其中行走就佔據61件、奔跑4件，為改善這樣的事件層出不窮，北捷終於在今年出手公告，手扶梯兩側皆可站立，然而北捷的「兩側站立」公告出爐之後，還是引發部分乘客不滿，認為「日本還不是一樣留一邊讓趕路的人通行」，為何台灣就要更動規則？但你可否知道，根據東京的「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，，這是因為當多數人都沒要趕路時，為了開放手扶梯單側讓少數趕路的人走，只能說，如果真的那麼需要常常趕時間，提前出門應該是當前你最符合你解決問題的方法囉！