台北捷運近日最新政策破除「捷運手扶梯潛規則」被大讚！北捷在尖峰時段的重要大站內開始採用標示公告以及廣播，加強宣導「手扶梯兩側都能站立」的乘車文化，政策一出讓許多搭捷運多年的乘客狂讚：「等好幾年了，左邊終於可以名正言順站人」，而在該政策公告張貼出爐之後，有網友拍下現在有設立公告的車站真的奏效，多數人已經開始站在手扶梯兩側，引起廣大討論。
近日北捷開始廣設「手扶梯可以兩側站立」的公告之後，有不少乘客都拍下車站內的畫面，目前實施一個禮拜多，已經有許多人流較多的車站明顯有改善，手扶梯上兩側站立滿滿的人潮，由此可見捷運手扶梯長年「站右讓左」的潛規則已經被攻破，新政策十分有效！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這世界終於變成我要的樣子，趕時間的人麻煩自己提早出門」、「終於開始宣導成功了！都不知道是誰說只能站右邊的」、「終於放這個出來，希望捷運手扶梯每個地方都放！」、「終於解脫站右讓左的潛規則了，不懂趕路的人到底之前在兇什麼？手扶梯本來就不能走路好嗎？」、「一堆人在那邊日本也怎樣怎樣，你在台灣不是日本好嗎？」
捷運手扶梯行走很危險！沒開玩笑「受傷案件前年創新高」
也許長期以來大家都覺得手扶梯「站右讓左」也是一種美德，也覺得自己如果趕時間走手扶梯沒有問題，但其實在手扶梯上走路絕對是有一定危險存在，不要覺得事情不會發生在自己身上，根據台北捷運統計，2022年捷運手扶梯受傷案件數一共有65件，創下近5年新高，截至2023年9月，手扶梯受傷事件也有41件。
但北捷其實早就一直宣導「緊握扶手、站穩踏階」，換句話來說就是提醒民眾，站上手扶梯之後其實是不適合行走的，而65件受傷的案例當中，其中行走就佔據61件、奔跑4件，最多人受傷的車站就包括台北車站、西門站、民權西路站和新埔站，都是人潮運量較大的車站，為改善這樣的事件層出不窮，北捷終於在今年出手公告，手扶梯兩側皆可站立，不僅能讓乘客在手扶梯走動比例降低，同時也減少危險發生。
人多走手扶梯真的比較快？日本機構實測數據告訴你
然而北捷的「兩側站立」公告出爐之後，還是引發部分乘客不滿，認為「日本還不是一樣留一邊讓趕路的人通行」，為何台灣就要更動規則？但你可否知道，趕路走手扶梯其實是妳個人時間加快，且還可能會有意外發生，如果以整體疏運的時間來看，這樣手扶梯搭乘模式是比兩側站立更慢的！
根據東京的「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，估算有450人從搭乘到離開長度20公尺手扶梯的花費時間，分成「分別站立兩側不動」以及「空出單側供人行走」兩組，結果前者的總移動時間是429秒，後者反而多了72秒的時間，這是因為當多數人都沒要趕路時，為了開放手扶梯單側讓少數趕路的人走，乘客通常都會在右邊大排隊進而堵塞。只能說，如果真的那麼需要常常趕時間，提前出門應該是當前你最符合你解決問題的方法囉！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這世界終於變成我要的樣子，趕時間的人麻煩自己提早出門」、「終於開始宣導成功了！都不知道是誰說只能站右邊的」、「終於放這個出來，希望捷運手扶梯每個地方都放！」、「終於解脫站右讓左的潛規則了，不懂趕路的人到底之前在兇什麼？手扶梯本來就不能走路好嗎？」、「一堆人在那邊日本也怎樣怎樣，你在台灣不是日本好嗎？」
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也許長期以來大家都覺得手扶梯「站右讓左」也是一種美德，也覺得自己如果趕時間走手扶梯沒有問題，但其實在手扶梯上走路絕對是有一定危險存在，不要覺得事情不會發生在自己身上，根據台北捷運統計，2022年捷運手扶梯受傷案件數一共有65件，創下近5年新高，截至2023年9月，手扶梯受傷事件也有41件。
但北捷其實早就一直宣導「緊握扶手、站穩踏階」，換句話來說就是提醒民眾，站上手扶梯之後其實是不適合行走的，而65件受傷的案例當中，其中行走就佔據61件、奔跑4件，最多人受傷的車站就包括台北車站、西門站、民權西路站和新埔站，都是人潮運量較大的車站，為改善這樣的事件層出不窮，北捷終於在今年出手公告，手扶梯兩側皆可站立，不僅能讓乘客在手扶梯走動比例降低，同時也減少危險發生。
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然而北捷的「兩側站立」公告出爐之後，還是引發部分乘客不滿，認為「日本還不是一樣留一邊讓趕路的人通行」，為何台灣就要更動規則？但你可否知道，趕路走手扶梯其實是妳個人時間加快，且還可能會有意外發生，如果以整體疏運的時間來看，這樣手扶梯搭乘模式是比兩側站立更慢的！
根據東京的「構造計畫研究所」曾以通勤尖峰為條件進行模擬，估算有450人從搭乘到離開長度20公尺手扶梯的花費時間，分成「分別站立兩側不動」以及「空出單側供人行走」兩組，結果前者的總移動時間是429秒，後者反而多了72秒的時間，這是因為當多數人都沒要趕路時，為了開放手扶梯單側讓少數趕路的人走，乘客通常都會在右邊大排隊進而堵塞。只能說，如果真的那麼需要常常趕時間，提前出門應該是當前你最符合你解決問題的方法囉！