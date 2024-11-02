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▲二宮和也在X上發文，指出自己和家人遭到偷拍。（圖／記者李政龍攝）

近期準備迎接成團25週年的日本天團「嵐」（Arashi），由大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤等5人組成，在2021年暫停演藝活動後，許多粉絲至今都在敲碗，期望5人能重組活動。不過今（2）日成員二宮和也卻在X上發出長文開砲，生氣表示有狗仔偷拍他和老婆、女兒外出活動，還打上馬賽克，讓他不忍開轟：「難道不需要遵守道德和禮儀嗎？我應該在某人的家人身上貼上馬賽克嗎？」更爆出要暫時退出社群平台X。二和宮也今天在X上突然發出長文，曝光自己與家人遭到偷拍：「我的私生活正在被拍攝，我不喜歡這樣，但我無法控制。」更坦言：「近年來，未經允許拍照的行為越來越多，從禮儀和道德的角度來看，我不會拍普通人的照片並將其發布到網路上，讓不特定數量的人可以看到它們。」不只如此，二和宮也更狠酸：「由妥妥的『專業人士』拍攝的，如果你是專業人士，難道不需要遵守道德和禮儀嗎？我應該在某人的家人身上貼上馬賽克嗎？你貼馬賽克的目的是為了『體貼』嗎？我想是的，然而，無論環境或原因，他們都是普通人，請不要給家人拍照。」難過表示自己一點都不希望家人被偷拍，更被打上馬賽克。最後二和宮也更拋出震撼彈，宣布要退出X：「很遺憾這樣的地方不再可用，但我真的不想讓它充滿負面的東西，我還沒決定要關閉它多久，但希望一切順利，直到我重新開放。」更遺憾表示明天雖然是重要的日子，不過自己依舊沒辦法壓下怒火：「明天是一個特別的周年紀念日，但是二宮還處於怨恨模式，請見諒。」對此粉絲也發聲，替二和宮也打抱不平：「這種感覺是很自然的，在二宮和自己的孩子在一起的時候，是嚴厲禁止偷拍二宮的，任何人都沒有權利在未經允許的情況下做這樣的事情。 我很難過你要離開X，但我會一直等你」、「我認為放大你的感受，以保護對你來說重要的東西，是很重要的事情。對你的假期感到很遺憾，不過我完全理解二宮同學的感受。」