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▲2024高雄胡志明市國際觀光推介會以「新潮高雄Xin Chào Kaohsiung Wonderland」為主題。（圖／高市府觀光局提供）

「2024高雄胡志明市國際觀光推介會」10月29日登場，高市府觀光局以「新潮高雄Xin Chào Kaohsiung Wonderland」作為推介會主題，呈現出繽紛且充滿歡樂的城市形象，同時也攜手高雄最頂尖的觀光業者及冠軍美食職人共同行銷，並針對越南市場推出全新觀光影片，獲得現場超過百位越南業者廣大迴響。此外，觀光局更力邀全球擁有百萬粉絲的越南帥氣小天王呂晉宇（Harry Lu），擔任高雄在越南的觀光大使。高市府觀光局長高閔琳指出，此次推介會最大亮點，特別邀請擁有破百萬粉絲的越南影視小天王呂晉宇（Harry Lu)擔任高雄觀光局在越南的觀光大使。呂晉宇出身南台灣，在越南長大，曾在台灣就讀3年中學，對高雄相當了解，因而受邀擔任觀光大使。呂晉宇除了分享自己在高雄旅遊的私房景點和造訪高雄的必吃美食，也向粉絲推薦「旅遊台灣、只選高雄」。觀光局長高閔琳說明，此次「高雄觀光隊」展現齊心行銷觀光的氣勢，串聯高雄觀光產業、景點、美食據點，打造all-in-one的新高雄行程。越南人口年齡平均30至35歲，推介會即以年輕客群，做為高雄旅遊推介重點與行程規劃指標；更特別以越南旅客喜歡的美食、淘金、美麗、開運等主題，向越南觀光業者和當地媒體，宣傳高雄有如遊樂園般，吃喝玩樂、食宿遊購行通通滿足。此外，台灣美食是吸引越南人的重要因素之一，這次高雄在越南的觀光行銷推廣活動特別以高雄職人的美食搭配菜色，搶先攻佔越南貴賓的味蕾，帶出舌尖上的高雄味。觀光局說明，局長高閔琳率領高雄觀光團隊，成功將高雄的觀光魅力展現於越南觀光市場，受到各方讚譽。此次越南胡志明市觀光推介會，不僅強調高雄港灣城市魅力加美食特色，更展現高雄嶄新多元的旅遊環境，成功受到越南在地業者的關注。未來，觀光局將更積極投入國際主要市場行銷，為高雄國際觀光市場，開創更多合作交流，帶入更多國際旅客。更多活動資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。