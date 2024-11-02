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▲岡山樂群村人潮滿滿。（圖／高市府文化局提供）

2024高雄眷村嘉年華11月2日、3日在岡山樂群村接力展開，今(2)日開幕式中，來賓們打開最具岡山風味的豆瓣醬醬缸淋上眷村饅頭，祝賀高雄眷村嘉年華岡山場活動順利。現場「岡山歡樂祭」人氣爆棚，串門子市集、醬缸好─烤肉派對、聲光饗宴及闖關活動，嗨翻樂群村。高雄市政府文化副局長簡美玲表示感謝各民意代表與在地團隊的努力，岡山眷村目前保有醒村及樂群村二處，走過顛沛流離的戰後年代，也發展出岡山獨特的空軍眷村文化特色。為了保存岡山珍貴的眷村文化，在文化部與多位民代的支持下，讓文化局在111年正式啟動醒村、樂群村修復工程，未來將岡山眷村打造成為北高雄文化觀光新亮點。另外，也極力加速樂群村的活化再利用時程，讓眷村永續經營吸引更多人參與眷村文化保存。文化局表示，今年的岡山樂群村岡山歡樂祭首度與在地返鄉青年團體「剛好販売所」合作辦理，並邀請身為眷村第三代「Le Bon Marché 好市集手作料理餐廳」主廚黃穎，以其擅長的南歐與地中海傳統料理，結合眷村飲食元素，打造全新眷村風味菜單，邀請民眾來到岡山樂群村享受歡樂的秋之美食盛典。眷村嘉年華於11月9日、10日將交棒給左營建業新村，有貫穿眷村過去與未來的深度講座、系列手作活動和晚風市集，以及露天主題影展播放，並與臺灣豫劇團合作，讓民眾體驗多種戲曲角色古裝穿搭及臉譜彩繪，並觀賞一齣「臺灣豫劇‧眷村好戲」都是不可錯過的嘉年華驚喜!如想知道更多相關消息，詳情請上「高雄眷村」官方網站。