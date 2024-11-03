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洛杉磯道奇隊拿下2024年世界大賽冠軍，2日球隊也回到了洛杉磯舉辦盛大的封王遊行，大谷翔平帶著老婆田中真美子和愛犬「彈額頭」Decoy一同享受冠軍派對的氛圍。兩人在巴士上遊覽時，真美子突然拍了拍大谷要他看向某個方向，兩人開心地笑了起來，也讓外界感到相當好奇他們到底看到了什麼？大谷翔平和真美子到底看到什麼？兩人笑開懷大谷翔平和妻子真美子以及兩人的狗狗Decoy，今天一同出席封王遊行，有眼尖球迷發現，因為現場歡呼聲太大，所以大谷每次和真美子說話時，他的臉都緊貼著真美子，讓人稱羨。在社群上有一個影片，其中真美子在巴士上笑著要大谷翔平看什麼東西，隨後大谷翔平也往妻子指得方向看過去，同樣開懷大笑，也讓球迷好奇他們究竟看到了什麼。兩人親密地互動，讓不少球迷相當羨慕，紛紛猜測，他們會不會是看到一條「單身狗」，笑著說：「她彷彿在說：老公，有單身狗」、「閃到我都快瞎了」、「大谷和他太太真的好搭配喔！」。