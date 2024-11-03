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劉德華《今天⋯is the Day》週六完成艱難任務，中午與晚上各唱一場，兩場都唱到快3小時，且有快歌舞動的橋段，年逾花甲的他，活力令人佩服。晚上的第2場，他的妻子朱麗蒨與女兒劉向蕙也到場、坐在搖滾區第一排，讓他像是吃了定心丸，表演起來更有勁，他也一度在演唱快歌〈我恨我痴心〉時，邀全場歌迷一起站起來擺動，剛開始觀眾較為矜持，他問道：「沒人跳舞嗎？」台下觀眾才紛紛起身，朱麗蒨與劉向蕙也起來，前者揮著螢光棒很融入，後者看來較為沉著。他雖然在台上坦言「累了」，又馬上唱出〈今天〉的歌詞：「累也不説累」觀眾都很滿足。兩天連續3場的表演，劉德華堪稱這週末台灣的話題焦點人物，在一天唱兩場的吃重演出後，他終於可以好好休息大半天，在週日晚上7點進行這次在台北小巨蛋的最後一場演唱。許多這次未能抽到購票資格的粉絲，透過在各社群平台欣賞入場觀眾拍攝、轉發的畫面，也能夠得到一些滿足。劉德華睽違11年再度回到台北小巨蛋，從首場遇到康芮颱風、是否會停演受到各方關注，到該場延至週六中午表演、一天唱兩場的話題，不管外界如何看待，甚至還有政治人物刻意蹭熱度、製造爭議，網友因為他而爭執不休，他卻仍是專注在要給觀眾最好的演出，無怪乎粉絲欣賞他那麼多年，證明他的高人氣絕對其來有自。