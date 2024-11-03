大陸直播帶貨現在正夯，就連明星藝人都趁這波營銷模式大賺一筆，還記得去年底超絲滑的「12塊上車」洗腦帶貨的鄭香香嗎？不僅掀起一股模仿熱潮，也讓鄭香香人氣爆棚，但如今又出現新的帶貨模式，一名正妹直播主當場在鏡頭前脫衣換裝來回重複動作，平均10秒就能變裝成功，直播同時14萬人在線上觀看，超絲滑整套流程被讚：「新型的帶貨方式，看了超級想買的！」
正妹直播主整件式洋裝、旗袍帶貨爆紅！鄭香香「來囉來囉上車」已過時
最近有網友在社群平台「Threads」貼出影片表示「超級好笑，會不會下次打開抖音都是這個」只見貼出的影片，一名正妹直播主正開播在賣女裝，只見她與一旁的助理神配合，直接在鏡頭前脫衣服，當然內裡還是有搭好的黑色細肩帶背心跟黑色緊身褲，一邊套入，助理一邊幫忙拉拉鍊，平均在10秒鐘內就能把整件式洋裝、旗袍穿上身，並且開始介紹。
而在介紹的過程當中，女主播說一句，一旁工作人員也是一搭一唱，換裝不卡詞、與工作人員配合完美，專業開播讓人一直想看下去，總計單場直播就吸引超過14萬人在觀看，許多觀眾也不斷下單，標語這件「胸以下，全是腿」、「要露不露，若隱若現」、「現貨現在喊單，今天飛，三天左右，到你家」等超級洗腦。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「前幾天有看到整個被吸引住，實在太厲害了」、「大陸人真的有夠強....太會帶貨了」、「這種直播千萬不能看，看完整場已經花破萬元」、「台詞超有感染力，配上一件又一件超美整件式洋裝，每一件都好想買」、「比來囉來囉上車更有看頭，至少能看清楚商品是什麼」、「直接實穿又快速，特色介紹簡潔有力，超推。」
PK鄭香香帶貨氣勢不輸！正妹女主播爆紅店舖名公開
而事實上這個直播主帶貨模式，和去年爆紅的「鄭香香」其實大同小異，都是用最快速的方法直接帶過產品，鄭香香也是透過將東西放在愛馬仕盒子當中，由工作人員推過來，三秒介紹又推走換另一盒，雖然都未能很仔細看商品外觀，但超魔性的帶貨方法，讓人一看就停不下來，而該位女主播則是直接把服飾穿上身，直接展現給觀眾跟消費者看，不少人認為以商品推廣來說略勝一籌，且氣勢不會輸給鄭香香。
而目前還尚未清楚該正妹女主播的姓名，不過其店家為「紫嫣紅藤服飾」，在淘寶網都能夠找到該家官方旗艦店，主打的服裝就是女生的這種一件式洋裝、旗袍、俐落又好看，平均價格大約是落在1200元左右，有興趣的女生民眾也可以找看看該店家的直播或是官方旗艦店哦！
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最近有網友在社群平台「Threads」貼出影片表示「超級好笑，會不會下次打開抖音都是這個」只見貼出的影片，一名正妹直播主正開播在賣女裝，只見她與一旁的助理神配合，直接在鏡頭前脫衣服，當然內裡還是有搭好的黑色細肩帶背心跟黑色緊身褲，一邊套入，助理一邊幫忙拉拉鍊，平均在10秒鐘內就能把整件式洋裝、旗袍穿上身，並且開始介紹。
而在介紹的過程當中，女主播說一句，一旁工作人員也是一搭一唱，換裝不卡詞、與工作人員配合完美，專業開播讓人一直想看下去，總計單場直播就吸引超過14萬人在觀看，許多觀眾也不斷下單，標語這件「胸以下，全是腿」、「要露不露，若隱若現」、「現貨現在喊單，今天飛，三天左右，到你家」等超級洗腦。
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而目前還尚未清楚該正妹女主播的姓名，不過其店家為「紫嫣紅藤服飾」，在淘寶網都能夠找到該家官方旗艦店，主打的服裝就是女生的這種一件式洋裝、旗袍、俐落又好看，平均價格大約是落在1200元左右，有興趣的女生民眾也可以找看看該店家的直播或是官方旗艦店哦！