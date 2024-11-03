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▲大陸正妹直播主最近爆紅，在鏡頭前脫衣換裝，與助理工作人員神配合10秒鐘就能完成一套服飾穿上身，引起網友熱議。（圖/Threads）

▲該服飾店的帶貨模式類似去年爆紅的鄭香香「來囉來囉上車」，都是走快速直播路線。（圖/Tik Tok）

▲爆紅的這家服飾直播名為「紫嫣紅藤服飾」，正妹直播主10秒換裝讓觀眾全被洗腦不斷看下去。（圖/Threads）

大陸直播帶貨現在正夯，就連明星藝人都趁這波營銷模式大賺一筆，還記得去年底超絲滑的「12塊上車」洗腦帶貨的鄭香香嗎？不僅掀起一股模仿熱潮，也讓鄭香香人氣爆棚，但如今又出現新的帶貨模式，一名正妹直播主當場在鏡頭前脫衣換裝來回重複動作，平均10秒就能變裝成功，直播同時14萬人在線上觀看，超絲滑整套流程被讚：「新型的帶貨方式，看了超級想買的！」最近有網友在社群平台「Threads」貼出影片表示「超級好笑，會不會下次打開抖音都是這個」只見貼出的影片，一名正妹直播主正開播在賣女裝，而在介紹的過程當中，女主播說一句，一旁工作人員也是一搭一唱，換裝不卡詞、與工作人員配合完美，專業開播讓人一直想看下去，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「比來囉來囉上車更有看頭，至少能看清楚商品是什麼」、「直接實穿又快速，特色介紹簡潔有力，超推。」而事實上這個直播主帶貨模式，和去年爆紅的「鄭香香」其實大同小異，都是用最快速的方法直接帶過產品，鄭香香也是透過將東西放在愛馬仕盒子當中，由工作人員推過來，三秒介紹又推走換另一盒，而目前還尚未清楚該正妹女主播的姓名，，主打的服裝就是女生的這種一件式洋裝、旗袍、俐落又好看，