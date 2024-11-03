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美國總統大選邁入三天倒數，在過去3個月來，隨著共和黨候選人川普聲勢水漲船高，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）的股價也連番飆漲。不過近來有媒體爆料，川普所擁有的社交媒體「Truth Social（真實社群）」可能會成為億萬富翁支持者馬斯克旗下社群平台X（舊稱推特）的一部分。根據《紐約郵報》報導，川普陣營內部人士已猜測數週，TMTG所推出的社群平台Truth Social可能會在未來某時被社群平台X所併吞。就連海湖莊園的人都稱馬斯克正在關注媒體科技集團與X的某種合併消息報導稱，目前消息僅止於川普陣營人士的猜測，由於川普和馬斯克這幾天有點忙，因此尚未證實此消息。不過報導也指出，儘管馬斯克是世界首富，但其資產大部分是來自特斯拉的股票，若他真的有意收購，將不得不賣出部分特斯拉股票，而這可能會惹怒特斯拉的股東。特斯拉股價在過去一年經歷波動後終於出現了穩定成長。早在今年3月就曾有報導稱，川普在去年夏天曾問馬斯克是否有興趣收購TMTG。然而到了9月時，川普堅稱不會出售他在TMTG的股份，原因是其股價在他與民主黨總統候選人賀錦麗進行辯論後表現低迷。TMTG週五（1日）股價重挫13.53%至每股30.56美元，儘管周一（25日）開始出現雙位數攀升，但在過去5天內，仍重挫約20%。不過過去一個月來，TMTG股價飆升超過230%，其市值已增至106億美元，隨後又在拋售後回落至70億美元左右。隨著美國總統大選逼近，大起大落的波動很可能會持續。華爾街警告，如果川普再度落選，該股股價可能會跌至0美元。