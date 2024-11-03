香港歌手劉德華11月1日在台北小巨蛋舉辦演唱會，這是他睽違11年再度於台灣開演唱會，一唱就連唱了四場。不過劉德華這次演唱歌單中，還包含了歌曲《中國人》，引發演出具有政治意味的質疑，還被民進黨政策會執行長王義川點名，表演風格太過中國。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，藝術不分國界，中國或香港的歌手來台灣獻唱沒有問題，但劉德華的「中國影協副主席」身份，以及《中國人》的歌詞內容，可能會在台灣產生潛移默化的影響，甚至成為中共的「認知作戰」案例。
矢板明夫在臉書上發文指出，劉德華在台北舉辦演唱會，是非常引人注目的一件事情。「藝術不分國界，中國或香港的歌手來台灣獻唱，當然沒有問題。」不過他進一步指出，「不可忽視的是，劉德華現在還有一個官方身分，是『中國電影家協會』的副主席。」
矢板明夫說，若打開中國電影家協會的官網，可以看到以下簡介：「中國電影家協會（簡稱中國影協）成立於1949年，是中國共產黨領導的，全國各民族電影家組成的專業性人民團體，是黨和政府聯繫電影界的橋梁和紐帶」。他表示，可以清楚地看出，該協會並非民間組織，而是中國共產黨對國內外進行大外宣的工具之一。
矢板明夫表示，眾所周知，中國的軍機和軍艦經常騷擾台灣海峽，時時刻刻在威脅著每一個台灣人的生命財產安全。「現在請劉德華來台北辦演唱會，其意義，相當於烏克蘭請俄羅斯的歌手到基輔來演唱；相當於以色列請哈馬斯的歌手到特拉維夫來演唱。在國際社會看來，是非常不可思議的光景。」
矢板明夫提到，現在也有一些台灣歌手在中國國內開演唱會，但他們演唱的內容是受到嚴格限制的。「而且，這些歌手為了能夠在中國爭取到演出的機會，必須經常向中國表忠心，甚至還要表態支持中共的對台軍演。但是，劉德華來台灣表演，內容是不受任何限制的。」
矢板明夫指出，劉德華演唱的《中國人》，其中有這樣的歌詞：
「五千年的風和雨啊藏了多少夢
黃色的臉黑色的眼不變是笑容
八千里山川河嶽像是一首歌
不論你來自何方將去向何處
一樣的淚 一樣的痛 曾經的苦難 我們留在心中
一樣的血 一樣的種 未來還有夢 我們一起開拓
手牽著手不分你我 昂首向前走 讓世界知道我們都是中國人」
矢板明夫認為，這段歌詞想要傳達的訊息，與國台辦經常對台灣進行的政治喊話「血濃於水」、「兩岸一家親」、「反對台獨」的意思差不多，「國台辦最希望看到的，應該是這首歌在台灣擴大影響。從劉德華的歌迷開始擴散，最後在台灣的年輕人中廣泛傳唱起來。如果真的出現這種局面，將來說不定可以作為『認知作戰的經典案例』編入他們的課本了。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫說，若打開中國電影家協會的官網，可以看到以下簡介：「中國電影家協會（簡稱中國影協）成立於1949年，是中國共產黨領導的，全國各民族電影家組成的專業性人民團體，是黨和政府聯繫電影界的橋梁和紐帶」。他表示，可以清楚地看出，該協會並非民間組織，而是中國共產黨對國內外進行大外宣的工具之一。
矢板明夫表示，眾所周知，中國的軍機和軍艦經常騷擾台灣海峽，時時刻刻在威脅著每一個台灣人的生命財產安全。「現在請劉德華來台北辦演唱會，其意義，相當於烏克蘭請俄羅斯的歌手到基輔來演唱；相當於以色列請哈馬斯的歌手到特拉維夫來演唱。在國際社會看來，是非常不可思議的光景。」
矢板明夫提到，現在也有一些台灣歌手在中國國內開演唱會，但他們演唱的內容是受到嚴格限制的。「而且，這些歌手為了能夠在中國爭取到演出的機會，必須經常向中國表忠心，甚至還要表態支持中共的對台軍演。但是，劉德華來台灣表演，內容是不受任何限制的。」
矢板明夫指出，劉德華演唱的《中國人》，其中有這樣的歌詞：
「五千年的風和雨啊藏了多少夢
黃色的臉黑色的眼不變是笑容
八千里山川河嶽像是一首歌
不論你來自何方將去向何處
一樣的淚 一樣的痛 曾經的苦難 我們留在心中
一樣的血 一樣的種 未來還有夢 我們一起開拓
手牽著手不分你我 昂首向前走 讓世界知道我們都是中國人」
矢板明夫認為，這段歌詞想要傳達的訊息，與國台辦經常對台灣進行的政治喊話「血濃於水」、「兩岸一家親」、「反對台獨」的意思差不多，「國台辦最希望看到的，應該是這首歌在台灣擴大影響。從劉德華的歌迷開始擴散，最後在台灣的年輕人中廣泛傳唱起來。如果真的出現這種局面，將來說不定可以作為『認知作戰的經典案例』編入他們的課本了。」