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香港歌手劉德華11月1日在台北小巨蛋舉辦演唱會，這是他睽違11年再度於台灣開演唱會，一唱就連唱了四場。不過劉德華這次演唱歌單中，還包含了歌曲《中國人》，引發演出具有政治意味的質疑，還被民進黨政策會執行長王義川點名，表演風格太過中國。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，藝術不分國界，中國或香港的歌手來台灣獻唱沒有問題，但劉德華的「中國影協副主席」身份，以及《中國人》的歌詞內容，可能會在台灣產生潛移默化的影響，甚至成為中共的「認知作戰」案例。矢板明夫在臉書上發文指出，劉德華在台北舉辦演唱會，是非常引人注目的一件事情。「藝術不分國界，中國或香港的歌手來台灣獻唱，當然沒有問題。」不過他進一步指出，「不可忽視的是，劉德華現在還有一個官方身分，是『中國電影家協會』的副主席。」矢板明夫說，若打開中國電影家協會的官網，可以看到以下簡介：「中國電影家協會（簡稱中國影協）成立於1949年，是中國共產黨領導的，全國各民族電影家組成的專業性人民團體，是黨和政府聯繫電影界的橋梁和紐帶」。他表示，可以清楚地看出，該協會並非民間組織，而是中國共產黨對國內外進行大外宣的工具之一。矢板明夫表示，眾所周知，中國的軍機和軍艦經常騷擾台灣海峽，時時刻刻在威脅著每一個台灣人的生命財產安全。「現在請劉德華來台北辦演唱會，其意義，相當於烏克蘭請俄羅斯的歌手到基輔來演唱；相當於以色列請哈馬斯的歌手到特拉維夫來演唱。在國際社會看來，是非常不可思議的光景。」矢板明夫提到，現在也有一些台灣歌手在中國國內開演唱會，但他們演唱的內容是受到嚴格限制的。「而且，這些歌手為了能夠在中國爭取到演出的機會，必須經常向中國表忠心，甚至還要表態支持中共的對台軍演。但是，劉德華來台灣表演，內容是不受任何限制的。」矢板明夫指出，劉德華演唱的《中國人》，其中有這樣的歌詞：「五千年的風和雨啊藏了多少夢黃色的臉黑色的眼不變是笑容八千里山川河嶽像是一首歌不論你來自何方將去向何處一樣的淚 一樣的痛 曾經的苦難 我們留在心中一樣的血 一樣的種 未來還有夢 我們一起開拓手牽著手不分你我 昂首向前走 讓世界知道我們都是中國人」矢板明夫認為，這段歌詞想要傳達的訊息，與國台辦經常對台灣進行的政治喊話「血濃於水」、「兩岸一家親」、「反對台獨」的意思差不多，「國台辦最希望看到的，應該是這首歌在台灣擴大影響。從劉德華的歌迷開始擴散，最後在台灣的年輕人中廣泛傳唱起來。如果真的出現這種局面，將來說不定可以作為『認知作戰的經典案例』編入他們的課本了。」