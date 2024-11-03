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▲▼周杰倫實現9年前立下的目標，今年底將在台北大巨蛋舉辦巡演，這是他睽違7年回到老家台北市開唱。（圖／周杰倫、杰威爾臉書）

▲不少購票的粉絲見到必須輸入「yes」很錯愕。（圖／拓元售票系統網站）

樂壇天王周杰倫（周董）將於12月5日起一連4天在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，日前門票於拓元售票系統開賣，89萬人同時上線搶15萬張票券，短短5分鐘售罄，昨（2）日清出視線遮蔽區及少量一般區的門票，怎料，這次必須手動輸入「yes」才能到下一步驟，不少被突襲又沒買到票的粉絲遷怒拓元，「要打yes你要先說啊！X的！」周杰倫大巨蛋巡演昨天進行第三波釋票，中午12點一到，大批粉絲登入拓元售票系統，點入「立即購票」、選擇想要購買的區域和張數等步驟都與之前相同，但本次輸入驗證碼改成輸入英文單字「yes」，代表同意接受視線遮蔽區的座位說明。由於出現新的購票步驟，狀況外的粉絲沒有心理準備，多半亂了手腳，導致延遲寶貴的幾秒鐘，最終沒搶到票的人事後湧進拓元的官方臉書抱怨，「yes到底是在防誰」、「輸入驗證碼的時候跑到注音去，切回來輸入完就顯示該區沒票了...」、「為什麼還要多打yes」、「一直重輸入yes不知道在輸X小...」、「一般區域跳回首頁，視線遮蔽卡在yes就沒然後了...」然而，也有粉絲力挺拓元，認為輸入「yes」跟輸入驗證碼一樣，原則上可以防止黃牛使用機器人搶票，而《NOWnews今日新聞》昨天12點多向杰威爾確認賣票狀況，對方回覆：「加開的門票1分鐘售完。」