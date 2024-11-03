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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，而他的貼身秘書「橘子」許芷瑜現在傳出早就不在日本，而是在澳洲！媒體披露，「橘子」於10月初、被發布通緝註銷護照前，就已經從日本搭機轉往澳洲，若持的是電子旅行簽證（ETA），預計可停留至明年1月初。「橘子」許芷瑜8月29日搭機赴日，先前傳出人在日本大阪的「愛鄰地區」，且親友都無法聯繫上她。檢方上週以柯文哲尚有「尚有共犯未到案」，有逃亡與串滅證之虞聲請延押，並獲北院裁准。據《自由時報》今（3）日報導，檢廉掌握，先前傳出滯留日本的「橘子」，早在被通緝前就轉赴澳洲，若持電子觀光簽證可停留到明年1月，至於期滿前會否再轉往其他國家，檢廉也密切監控中。民眾黨在柯文哲遭裁定延押後，隨即動員呼籲「抗告」，連柯文哲的妻子陳佩琪也在臉書發出黑底白字的「抗告」字樣。針對「橘子」失聯不回國，民眾黨立委吳春城上週也在《少康戰情室》表示，以台灣現在的司法水準「誰敢回來！」即使沒罪也一樣羈押，再開始蒐證。