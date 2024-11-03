我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Faker在S14 LOL世界賽拿下FMVP，更完成世界賽「500擊殺」的里程碑。（圖／LOL Esports Flickr）

▲S14 LOL世界賽落幕後，冠軍隊伍T1成員也紛紛發表對專屬造型選擇的想法。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》2024 世界大賽總決賽今晨落幕，Faker和「ZOFGK」一起拿下團隊合作以來的第2冠。BLG打得非常出色，他們今晚整體的競技水平甚至可能在T1之上，如果正常發揮，他們值得成為贏家。但在英國 O2 體育館，Faker打出自己生涯最具代表性的一個系列賽，在巨大的劣勢之下，靠著對自己操作的自信、對遊戲高出一頭的理解，最終率領T1戰隊3：2擊敗對手，拿下生涯第5冠。從S3賽季打到S14，Faker在世界賽上獲得無數經典榮譽，Faker在BLG vs T1第四局，獲得個人生涯全球總決賽第500次擊殺，也是史上第一位獲得全球總決賽500次擊殺的選手。T1戰隊最終在經歷了5局大戰後，以3：2逆轉BLG拿下S14世界賽的冠軍，Faker也成為史上第一位經歷過2次2連霸和2次拿下全球總決賽MVP的選手，又一次創造歷史，毫無疑問是這款遊戲的第一人。這一次系列賽，Faker打出他在決賽最高光的時刻。28歲的Faker，再一次展現「李相赫」的魅力，「大魔王」、「李哥」繼2017年之後，又一次用加里歐這支英雄讓LPL賽區感到恐懼。你越認真看比賽，越深刻了解他對於比賽運營、對於這一款遊戲的理解，都遠遠高出其他人。他是為LOL而生的人。無論是第四把的賽勒斯在局勢極度不利的情況下，上路Solo Kill擊殺希格斯，或是第五把出輸出裝的加里歐，Faker站出來Carry了這個系列賽，而且用個人的操作激勵了團隊整體的士氣，讓「ZOFGK」從手冷打到手熱，所有人在第四局中後段打得更自信、更感操作。Faker賽後受訪時表示，自己今晚的競技狀態並不好，但是在決定性的瞬間自己他還是感用身體反應操作，擊敗比自己年輕多歲的巔峰選手。5把比賽，他C過、送過、沒有怕過。我們必須說，第四把的賽勒斯可能是《英雄聯盟》史上最具英雄主義的一場比賽，他真的是一個人翻轉了局面。更了不起的是，在那之後，他在第五把BP時選擇相信隊友，相信Gumayusi，相信團隊使用這種偏激的BP能贏下比賽。T1，看到了其他選手、轉播賽評和專業人士都沒看到的，他對於LOL的理解遠遠超出我們，當大家都認為第五把T1選得陣容是走在刀尖上，趙信、加里歐、古拉格斯這三人的輸出可能不夠，中路的「神之回頭」逆天改命，拿下巴龍。接著，Faker夢回S7，又是加里歐遠端支援隊友，2打4撐到隊友來支援，Keria的波比在畫面沒帶到的地方驚天斷招，讓BLG發育最好的阿璃無法趕來戰場，這一錘讓T1打回了冠軍。S7決賽輸給Gen.G失去3連霸機會，S8沒進世界賽，S9四強輸給G2，我們一度認為Faker就要退出歷史舞台了，但憑藉著熱愛和天賦，他等到了最適合自己的團隊，S12重回總決賽，S13摧毀JDG「燦金之路」登頂，S14克服對Gen.G的心魔、斬落最強全華班奪冠。史上最佳選手，在28歲這一年達到自己生涯之巔。他一個人真的做到翻轉比賽。就像賽評叉燒調侃的：「28歲的年輕人他太努力了，我還以為他只有18歲。讓那些23歲退役的年輕選手顏面何在？」真的，誰能想像11年後的他甚至比11年之前的他更出色呢？