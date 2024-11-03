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▲山口達也宣布再婚，女方是一般上班族。（圖／tokioinc_2021 X）

▲山口達也昔日因猥褻少女、酒駕等事件，演藝事業跌落谷底。（圖／yamaguchi_inc X)

日本傑尼斯男團「東京小子」（TOKIO）前貝斯手山口達也，2018年因涉嫌猥褻未成年少女而慘遭退團，2020年又被爆出酒駕被捕，身敗名裂的他消失在螢光幕前許久，直到去年3月才創立新公司，東山再起。昨（2）日山口達也無預警宣布與圈外女友再婚，並強調自己會一生面對酒精依賴的過錯，抱著感激的心活在當下。山口達也昨日透過X宣布再婚消息，並透露女方是一般企業職員，「若邁出新的一步的這件事能得到大家的溫暖守望，我將不勝感激。」此外，他還表達了自己改過向上的決心，強調會持續面對酒精依賴這件事，「時間是有限的，人生不知道什麼時候會結束，但我打算全力以赴，無憾地活下去」。山口達也2008年與模特兒女友結婚，婚後育有2子，不過雙方於2016年離婚。2018年山口達也將一起參加綜藝節目《R的法則》的未成年女高中生叫到家中，在酒醉的狀態下性騷擾對方，被以強制猥褻罪送辦，同年也被退團。2020年山口達也又因酒駕被起訴，形象跌落谷底，隨後便漸漸消失在螢光幕前。去年3月，山口達也創立新公司「株式会社山口達也」，並考取了相關防止酒駕以及成癮預防教育的證照，希望幫助與他一樣誤入歧途的人走出黑暗。