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洛杉磯道奇隊34歲的替補捕手Austin Barnes下賽季確定留隊，道奇隊已經行使他明年年薪350萬美元的合約選擇權，他生涯第11個賽季也確定會繼續披上道奇隊戰袍。這位本壘指揮官經驗豐富、防守出色，他留下來對於Clayton Kershaw、山本由伸、以及下個賽季高機率恢復「二刀流」模式的大谷翔平來說都是一大福音。Barnes今年12月就將滿35歲了，2011年他在第9輪被馬林魚隊選中，但其整個大聯盟職業生涯都是在道奇隊度過的。這位老將於2015年首次為球隊出賽，目前已在MLB度過十個賽季。Barnes以穩定的防守能力而聞名，並且在球隊中和大谷翔平及山本由伸互動良好。雖然他從來都不是球星級的人物，而且不算是主戰捕手，但已被證明自己是球隊中的一名穩定而可靠的替補捕手，近年來甚至成為了球隊明星投手Clayton Kershaw的私人補手。34歲的Barnes在2022年休賽期與道奇隊簽下了一份兩年總價700萬美元的合約，他下賽季的球隊選項，道奇隊已經選擇執行。儘管本季受到傷病困擾，Barnes依舊打了54場比賽，打擊率2成64，敲出1發全壘打，打回11分打點，稱職擔任Will Smith的替補。