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《勞工職業災害保險及保護法》上路後，提升職災年金給付水準，年輕勞工萬一發生職業災害，不會因為加保年資短而保障不足。勞動部精算，若年資5年，投保薪資為3萬300元，相較於《災保法》施行前只能領取3000元，實行後可領1萬5150元，領取金額變5倍。《災保法》2022年5月公布實施，提升職災年金給付水準，災保法規定職災年金金額以投保薪資的比例計算，排除加保年資之影響，當被保險人或受益人如果因不同保險事故，符合其他社會保險年金給付規定，也可以同時請領，職災勞工及家人的經濟生活更有保障。勞動部舉例，以遺屬年金為例，小花工作年資5年，投保薪資為3萬300元，在《災保法》施行前發生職災事故死亡，遺屬僅有母親1人只能領取3000元（保險年資x平均月投保薪資x1.55%，不足3000元者按3000元發給）。然而，新法上路後，同樣條件下，母親可按月領取遺屬年金1萬5150元（平均月投保薪資x 50%）；與原本可以領得金額相差5倍。另外，勞保局特別說明，災保法另外也放寬原本勞保與職災老年、失能、遺屬年金只能擇一請領的規定，被保險人或受益人領取災保年金期間，如果也符合其他年金給付，可同時請領，但年金合計金額如果超過災保平均月投保薪資，災保年金金額會作部分減額調整。舉例像是，小花母親每個月已領取勞保老年年金1萬6000元，可同時請領災保遺屬年金，但年金合計金額為3萬1150元，超過850元部分會由遺屬年金調整，發給1萬4300元；小花母親年金調整後，每月年金合計3萬300元，經濟生活更有保障。