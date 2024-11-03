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美國體育媒體《The Athletic》猜測，今年休賽期將成為自由球員的紐約洋基隊球員Juan Soto可能會與洋基隊簽下一份價值6.22億美元（約合新台幣198.6億）的合約。這份合約絕對是難以置信的天價，不過仍略遜於大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下的10年7億美元（約合新台幣220億元）合約。《The Athletic》在文中稱，「洋基隊已經開出了一份總價6.22億美元的合約，這與紐約大都會和洛杉磯道奇隊對Juan Soto的最高報價相匹配，他們將保留Soto和Aaron Judge、Giancarlo Stanton的中心打線。該文指出，洋基隊是Soto今年夏天休賽季的首選球隊，其他球隊包括：大都會隊、道奇隊、舊金山巨人隊、費城費城人隊、波士頓紅襪隊和多倫多藍鳥隊，也都對這位超級強打感興趣。Soto本賽季參加了157場比賽，打擊率為2成88，敲出41支發全壘打，打回109分打點，完成7次盜壘，OPS為0.989。美國經濟雜誌《富比士》此前曾指出，Soto的下一份合約可能在10年6億美元（約合台幣192億元）的價碼左右，考慮到Soto的年齡和出色的天賦，有可能可以超越大谷翔平的合約，成為史上上合約薪資最高的球員。洛杉磯道奇隊去年底以破紀錄的10年7億（約220億台幣）合約簽下日籍球星大谷翔平，本季他們也成功打進世界大賽，並以4：1擊敗紐約洋基奪冠。