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▲一向穩重的Faker在奪冠後，罕見大喊「NICE！」並丟下耳機和隊友相擁。（圖／LOL Esports Flickr）

《英雄聯盟》LOL世界賽劃下句點，由28歲老將Faker領軍的T1再次以戲劇性的發展成功衛冕，Faker也如願捧起生涯第5座世界賽冠軍，比賽結束後，T1相關的Mic Check也被公開，一向穩重的Faker也罕見的在奪冠當下大喊「NICE！」並丟下耳機和隊友相擁，令不少粉絲回憶起LCK季中時，Faker曾因表現自責到用頭撞牆，如今重回王座，無限大的壓力終於得以釋放。在T1奪下S14《英雄聯盟》世界冠軍前，先回顧今年8月初，T1在LCK例行賽遭Gen.G逆轉落敗，當時的Faker競技狀態明顯下滑，常在中期給予對手機會，身為對中的老大哥，Faker竟然在隊伍檢討時，被場邊觀眾側錄到在一旁「用頭撞牆」，甚至越撞越大力，讓隊友和教練們十分慌張。站在一個特定領域的最高端，雖然坐擁無數榮譽，但背負眾人期待和自我要求的壓力也是指數增長，隨著Faker對比賽的影響力下滑，各種質疑聲浪接種而來，「就是個神主牌」、「真的老了」、「神的時代結束了」等等，更別說Faker是支撐《英雄聯盟》電競產業的一大支柱，可見他的壓力有多巨大。不過本屆世界賽，「逆境李相赫」還是證明自己仍是全球最頂尖的選手，尤其冠軍賽面對「全華班」BLG，在2:1落後的情況下，Faker連續兩把操作拉滿，在最後確定奪冠的當下，Faker罕見的表露出激動的情緒，大喊「NICE」、丟下耳機的畫面，就像他打破所有質疑的聲音，把壓力完全釋放的表現。畫面流出後，粉絲們也紛紛替Faker這一年的心路歷程感到尊敬，「Faker這次真的很快樂，莫過於好隊友跟好對手」、「從差點沒能進世界賽 、四強突破心魔、決賽扛住壓力拿下獎盃，好感動」、「第一次看Faker完結時這麼激動」、「Faker真的想告訴大家我還能打、我還想操作，最後奪下勝利那一刻再也抑制不住情緒直接大喊。」