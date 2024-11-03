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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭延押，而他的貼身秘書「橘子」許芷瑜現在傳出早就不在日本，而是在澳洲。對此，前柯文哲幕僚、政治評論員吳靜怡今（3）日直言，「許芷瑜不回來，柯文哲就出不來，這一切是不是他們倆早有的共識？」而民眾黨像是裝傻，居然都沒有呼籲許芷瑜趕快回來。柯文哲貼身秘書、「橘子」許芷瑜遭踢爆，她10月初、被發布通緝註銷護照前，就已經從日本搭機轉往澳洲，若持的是電子旅行簽證（ETA），預計可停留至明年1月初。對此，吳靜怡直指，據消息指出，許芷瑜八月用觀光簽證入境日本，早在十月初，也就是十月廿五日發布通緝前前往澳洲，到澳洲不困難，透過手機程式申請「電子旅行簽證（ETA）」即可入境，觀光簽證一次三個月，最久正好可以待到柯文哲延押日期結束，直呼「柯文哲成了土城無尾熊，許芷瑜成了袋鼠繼續逃，孤注一擲的亡命鴛鴦。」吳靜怡也披露，昨晚民眾黨的群組出現大量刻意用「外逃通緝犯查無橘子」的邏輯誤導成「橘子根本沒有被通緝」的言論，大膽直指檢方配合媒體製造橘子畏罪潛逃的假象，沒開拘票前就傳出她被通緝還被註銷護照，這樣的言論正好搶在今天媒體獨家報導之前，到底是巧合，還是刻意帶風向。「許芷瑜不回來，柯文哲就出不來，這一切是不是他們倆早有的共識？」吳靜怡直言，柯文哲和許芷瑜早在八月內心已有成為亡命鴛鴦的譜，有犯罪的人才會在八月二十九日叫同伙人快飛離台灣，有犯罪才會搭最早班機飛這麼遠不回來，柯文哲因為「尚有共犯未到案」有逃亡與串滅證之虞裁定延押柯文哲2個月，不是沒有原因，而民眾黨像是裝傻，居然都沒有呼籲許芷瑜趕快回來。吳靜怡續指，有人假稱許芷瑜跟週刊聯繫自爆人在大阪，之後，更多人繪聲繪影的說發現許芷瑜，甚至還加碼橘子可能有危險或是潛逃中國，說實話，只要有人問我自己，自己都會說橘子不可能跟週刊爆料，所以大阪開始的消息有可能都是幌子或是煙霧彈，這一切，反而讓澳洲的橘子多了許多喘息的空間。吳靜怡直言，柯文哲一再緘默，許芷瑜一再的逃，他們都用自己一再證實了自己就是有犯罪。更懷疑檢調單位有內鬼。