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台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱傳已「坐桶子」逃亡海外，2日遭台南地檢署發布通緝。媒體人黃揚明質疑，陳啟昱為何要冒這麼大風險落跑？而且人消失有兩種可能，一種是他主動消失，另一種是「被消失」，如果是「被消失」，那表示這個案子更可怕。台鹽綠能公司前董事長陳啟昱涉嫌與包商共謀詐財掏空台鹽11億元，上月24日，南檢聲押台鹽前董事長陳啟昱等5人，卻被法院駁回；台南地院1日重開羈押庭，陳啟昱則無故不到案，外傳已經逃亡海外。媒體人黃揚明昨在中天《週末大爆卦》質疑，陳啟昱先前雖是被無保請回、限制出境，但難道都沒有其他防逃措施嗎？他分析，陳啟昱為何要冒著這麼大的風險消失？而且消失有兩種，如果他是「被消失」，就表示這個案子更可怕。黃揚明認為，如果陳啟昱是落跑還算事小；但如果是被滅口，「這些案子從此就沒有真相」。