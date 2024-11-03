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天王劉德華睽違11年在台開唱，而這兩天先是被民進黨立委王定宇罵媚共，又被民進黨政策會執行長王義川稱劉德華唱《中國人》「非常非常中國的設計」。對此前立委邱毅大讚劉德華了不起，在台北小巨蛋演唱會高唱《中國人》，唱出了中國人的驕傲與尊嚴，讓在島內猖獗的台獨分子方寸大亂、口不擇言。邱毅表示，先是台獨頑固分子王定宇攻擊劉德華，要他滾出台灣，結果被歌迷駡爆。而王定宇的父親是海南人，隨國民黨軍隊退到台灣，他就是台灣典型稱呼的外省人。早期也都是外省幫派出錢出力，他才得以在台南選上議員。當年海協會副會長張銘清到台灣交流，在台南孔廟被王定宇毆打成重傷送醫，王定宇卻因此聲明大噪。邱毅說，王定宇後來投靠《三立》老闆林昆海，順利選上立委，並受到蔡英文重用，成為台獨對外發言的喉舌。除了王定宇以外，另外一位指標人物就是王義川，王義川攻擊劉德華唱《中國人》，指這是大陸對台灣的統戰策略，認知作戰，王義川又無知了。《中國人》這首歌的詞曲是李安修和陳耀川所做，兩位都是土生土長的台灣人。邱毅說，這首由台灣音樂人創作的《中國人》，自1997年問世以來一直很受歡迎，傳唱甚廣，一般到KTV唱歌都會點唱這首歌，王義川無知又淺薄，這首歌與統戰有什麼關係？與認知作戰又有什麼關係？邱毅表示，王義川現在可是賴清德擔任主席的民進黨中央政策會執行長，執政黨中央高層跳出來攻擊一首台灣人民愛唱的歌，除了做賊心虛，大概率精神狀態也有病了。劉德華一個演唱會，一首歌，唱出中國人的驕傲與尊嚴，唱出台灣人民的心聲，也使台獨小丑現形，更凸顯出台獨「去中國化」之荒謬。