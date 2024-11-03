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《英雄聯盟》全球總決賽的決賽來自LCK賽區的T1戰隊以3：2擊敗LPL的BLG奪冠，由Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria所組成的「ZOFGK」戰隊完成連霸任務，季後除Faker外所有人合約到期，他們是否續留也成為外界焦點。對此Gumayusi也代表其他人在奪冠後記者會上做出回應。過去LOL世界賽史上只有兩次二連霸的紀錄，都是T1及其前身SKT所創下的，不過不同於S5和S6的SKT上路選手有所更換，S13和S14的T1是「ZOFGK」五人組所完成的，他們在今晨也成為《英雄聯盟》史上第一支完成衛冕的5人組合。ZOFGK成績相當穩定，五人化學反應和默契經過多年配合，已來到巔峰。從2021年成軍至今，他們參加大賽最差的成績也有第三名，而且一到世界賽就爆發，已連續3年打進《英雄聯盟》全球總決賽的決賽，這不僅前無古人，後恐怕也難有來者。雖然去年一度傳出可能是這5人組合的最後一年，不過在2023年T1奪冠後，戰隊續留了所有選手。如今ZOFGK再度奪冠，除了Faker之外另外4位選手的合約馬上就要到期了，他們在賽後記者會也被問到續約問題。對此Gumayusi代表大家回應道：「合約是非常敏感的問題，很難在這裡回答大家。我們這套陣容一起創造了很多回憶，我個人認為這是一套非常好的陣容。我個人覺得如果機會合適可能會再次一起共事，但根據個人意見和隊伍的想法可能有所不同。」