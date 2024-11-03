目前效力於日本職棒千葉羅德海洋隊的年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，休賽季動向備受關注，儘管他有意在目前23歲的年紀就赴美挑戰大聯盟，但日前根據大聯盟資深記者Jim Bowden預測，佐佐木可能還要再等1年，才能夠離開日職舞台追尋「美夢」。而美媒《The Athletic》稍早則是發布了休賽季的前50名備受矚目自由球員名單，其中佐佐木朗希的排名高居第6，比前輩菊池雄星、菅野智之都要來得高。
佐佐木朗希動向受關注 潛力也備受看好
美媒《The Athletic》日前更新了休賽季的前50名備受注目自由球員名單，其中目標直指登上大聯盟舞台的日籍強投佐佐木朗希，潛力備受許多專家看好，在此排行榜中高居第6。
球員評價專家Keith Law對此則表示：「佐佐木朗希在綜合排名當中名列第6，至於若單看投手排名，則是高居第3。佐佐木在場上投出了不可能的投球，如果他能夠成功進入到大聯盟自由球員市場，他的評價將比他過去的表現更高。有意網羅他的球隊，勢必相當看好他的潛力，並可能會在他身上投資許多。」
佐佐木尚未滿25歲 羅德恐不會輕易放人
不過佐佐木朗希由於今天才剛好滿23歲，年紀還在25歲以下，仍受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能與大聯盟球隊先簽下小聯盟合約，這也會影響羅德隊獲得的入札金額度。因此羅德隊如今可能不會這麼快就輕易放走佐佐木，要赴美或許還得要再等等。
至於這份自由球員名單當中，名列第1名的沒有意外，就是洋基重砲Juan Soto，Soto休賽季將成為自由身，據傳在世界大賽結束後，僅不到2小時內，就有8支球隊向他接觸，目前更是有多達11支球隊感興趣；至於第2名則是釀酒人隊內野手Willie Adames，第3名是金鶯隊的先發強投Corbin Burnes。
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美媒《The Athletic》日前更新了休賽季的前50名備受注目自由球員名單，其中目標直指登上大聯盟舞台的日籍強投佐佐木朗希，潛力備受許多專家看好，在此排行榜中高居第6。
球員評價專家Keith Law對此則表示：「佐佐木朗希在綜合排名當中名列第6，至於若單看投手排名，則是高居第3。佐佐木在場上投出了不可能的投球，如果他能夠成功進入到大聯盟自由球員市場，他的評價將比他過去的表現更高。有意網羅他的球隊，勢必相當看好他的潛力，並可能會在他身上投資許多。」
佐佐木尚未滿25歲 羅德恐不會輕易放人
不過佐佐木朗希由於今天才剛好滿23歲，年紀還在25歲以下，仍受到大聯盟國際自由球員規定，最多僅能與大聯盟球隊先簽下小聯盟合約，這也會影響羅德隊獲得的入札金額度。因此羅德隊如今可能不會這麼快就輕易放走佐佐木，要赴美或許還得要再等等。
至於這份自由球員名單當中，名列第1名的沒有意外，就是洋基重砲Juan Soto，Soto休賽季將成為自由身，據傳在世界大賽結束後，僅不到2小時內，就有8支球隊向他接觸，目前更是有多達11支球隊感興趣；至於第2名則是釀酒人隊內野手Willie Adames，第3名是金鶯隊的先發強投Corbin Burnes。