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▲賀錦麗2日抵達北卡羅來納州時，看見了川普紅藍白機身的私人飛機也停在機場停機坪上。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選即將在5日登場，共和黨候選人川普以及民主黨候選人賀錦麗兩人把握選前最後週末進行最後衝刺，兩人都前往了北卡羅來納州造勢拉票。據統計，目前統計，已有超過7300萬名選民已經進行投票。根據路透社報導，當賀錦麗的專機2日抵達北卡羅來納州夏洛特機場時，卻看見奇異的景象：川普的私人飛機也停在了附近的停機坪上。距離美國總統大選只剩下3天，賀錦麗和川普在2日時雙雙前往東南部搖擺州北卡羅來納州固票。報導指出，這次短暫的相遇，戲劇性地展現了兩位候選人如何專注於少數幾個搖擺州，這些州將決定週二的美國總統選舉成敗。這已經是連續第4天，兩人在同一州進行競選活動。凸顯出很可能決定5日選舉結果的7個州關鍵重要性。目前民調顯示兩人選情仍難分軒輊。賀錦麗在北卡最大城市夏洛特造勢，美國搖滾樂明星瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）將現身相挺；川普則是先在夏洛特西方的加斯托尼亞（Gastonia）舉行造勢活動後，晚間再回到北卡，於格林斯伯勒（Greensboro）的第一地平線體育館（First Horizon Coliseum）開講。據佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida Election Lab）2日公布的最新數據，目前已有7300萬選民已經進行提前投票，雖然未達到2020年疫情期間的早期投票紀錄，但仍顯示出高度的選民熱情。目前北卡羅來納州已有約400萬人投票。根據卡特巴學院（Catawba College）政治學教授畢勒（Michael Bitzer）表示，該州受到颶風海倫（Helene）重創的西部郡縣投票率似乎與全州投票率相當。北卡羅萊納州在2020年支持川普，但也在同一日選出了民主黨籍州長，因此兩黨對當地選情抱持希望。賀錦麗和川普10月30日也都在北卡造勢，兩人翌日皆來到內華達州（Nevada），1日又都赴威斯康辛州（Wisconsin）拉票，3州全是關鍵戰場州，兩人造勢會場一度相距僅約11公里。