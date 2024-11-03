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▲LINE 提供系統要求，預計11月5日會結束手機LINE 12.18版本的服務，無法升級的就確定不能再繼續使用LINE。（圖／翻攝官網）

▲受影響的手機，以iPhone來看，無法支援到iOS 14的手機在這波都會被淘汰。（圖／NOWnews資料照片）

LINE 9月時公告，預計會在11月提高系統要求，近日正式發出公告，確定會在11月5日結束手機LINE 12.18版本的服務，之後手機一定要升級到iOS 14或是Android 7才能更新到系統可支援的版本，如果以iPhone 來說，最熱銷的iPhone 6系列和5s、5c以及第一代iPhone SE都在這一波被LINE給淘汰。想繼續用LINE，這次舊手機真的不換不行了。跟著 iOS 18上線之後，LINE在9月預告會再次提高手機對於系統的要求，但原本預計會在11月中才出手，但似乎腳步加快了！在近日公布確定會在11月5日結束iOS和Android手機上未滿 12.18.0版本的使用。結束支援後，用戶就無法透過未滿12.18.0版本的手機繼續使用LINE。官方指出，使用iOS 13.7.0以下版本或是Android 6.0.1以下版本，因無法將LINE更新到12.18.0以上，因此無法繼續使用。如果想要繼續使用，iOS系統必須更新到iOS 14.0以上版本，Android作業系統更新至7.0.0以上版本，才能進一步的更新LINE。LINE 同步提醒，如果長時間沒有執行更新，可能導致聊天記錄等資訊無法復原，用戶自己要有心理準備。可能會受到影響的手機，以蘋果官方公布無法支援iOS 14的機種來看，包含以下5款機型都遭受淘汰📍iPhone 6📍iPhone 6 Plus📍iPhone 5s📍iPhone 5c📍iPhone SE（第一代）。此外，也要提醒，因為iOS 13 是在2019年發表，當時預載 iOS 13系統出廠的手機為 iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 三款手機，如果長期忘記更新，讓作業系統停留在出廠時的 iOS 13，一定要記得升級才能繼續傳LINE。iOS 系統檢查路徑：「設定」→ 「一般」→「關於本機」→「版本」欄位會顯示當前的作業系統版本Android 系統檢查路徑：「設定」→「關於手機」或「系統」選項→Android 版本會顯示當前的作業系統版本。