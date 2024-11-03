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立法院上週聚焦在輝達（NVIDIA）若要來台投資，條件是台灣要備齊100億度綠電，讓經濟部長郭智輝頻繁接受砲火。經濟部技術司今（3）日表示，經過與輝達主動聯繫，對方表示並無在台採購100億度綠電的計畫。事情起是今年6月，國內光電大廠雲豹能源受訪表示，輝達執行長黃仁勳接觸國內前三大太陽能光電廠，釋出將採購上百億度綠電採購合約，強調輝達想在台灣增設超級電腦運算中心，關鍵在台灣電力比其他國家還是有競爭力，但綠電供應不足可能是各企業擔心之處。民眾黨立委張啓楷針對此議題頻繁詢問行政院長卓榮泰及郭智輝，認為台灣籌備多年綠電僅有200億度，怎麼可能準備好100億度綠電給輝達？但郭智輝仍舊秒回「我們可以給他（黃仁勳）」，並強調2026年綠電供給達 550 億度，100億度絕對可以提供；當立委被質疑畫大餅時，郭智輝加碼回覆「以前不是我做部長，不能拿來比」。技術司表示，經濟部也主動與輝達聯繫，該公司表示目前並無在台採購100億度綠電的計畫。經濟部表示，一向與各國際企業保持高度聯繫，也持續協助在地投資。輝達在台灣的投資均按照計畫順利執行中，在經濟部「大A+計畫」支持下，輝達已在台設立亞太首座人工智慧研發中心，並已經在高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，這座超級電腦未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。至於國際產業所需要的綠電，經濟部說明，目前綠電開發以太陽光電與離岸風電為大宗，至 2026 年其裝置容量分別可達 21 GW(約 250 億度)與 5.6 GW(約 190 億度)，再加上原有的水力發電、陸域風電及生質能等，綠電供給達 550 億度，同時也經過產業調查後，確認綠電的供給大於需求，可滿足國內企業綠電需求。經濟部指出，未來除推動太陽光電與離岸風電，並加速發展地熱、氫能等其他多元綠電外，將持續盤點各綠電用戶使用綠電時程規劃，確保每年均可滿足綠電需求，同時已有機制媒合需要綠電企業及供給方能夠自由交易，也要讓中小企業在內的各類型企業，均能購買取得綠電。