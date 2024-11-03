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▲Stray Kids演唱會前夕，有粉絲因為使用的Google帳號遭停權，無法登入拓元網站，著急上網求助。（圖／Stray Kids IG）

▲Stray Kids今（3）日晚上將在高雄世運主場館開唱。（圖／Stray Kids IG）

韓國人氣男團Stray Kids今（3）日在高雄世運主場館開唱，但就在演唱會前夕，一位粉絲在社交平台Threads上發出求助訊息，表示在要登入拓元時，發現帳號被停權，無法取票，緊張地發文：「我的演唱會門票還在裡面，還不知道取票碼，怎麼辦！」其他網友則解答似乎是因為學校的Google帳號遭停權，進一步導致無法登入拓元，該名粉絲寫信求助拓元後隨後得到官方回覆，提供了詳細的解決方案，讓她痛哭流涕感謝拓元。該粉絲表示要登入拓元的時候發現帳號被停權，還沒取票的演唱會門票還在裡面，而且還不知道取票碼，截圖的時候也沒有截到訂單編號，讓她十分著急，擔心拿不到演唱會門票，有其他網友解答如果是拓元被停權應該只會沒有購票資格，如果無法登入，應該是因為使用的Google帳號遭停權，之後粉絲寫信給拓元希望能得到幫助，拓元也迅速回覆並提供了詳細的解決方案，由於取票資訊屬於個人隱私，需要核對購票會員身份後才能提供取票資料。要求該粉絲提供訂單編號或票券數量與總金額，並上傳購票會員的姓名、電話、Email、身份證圖檔及付款方式的卡號後四碼。拓元還提醒粉絲，由於演唱會時間臨近，若無法即時收到回信，可攜帶這些資料前往現場票務服務處辦理，以確保取票順利。細心協助讓這位粉絲得以保住珍貴的門票，粉絲不忘感動發文：「拓元回我了！真的奉勸大家不要用學校帳號辦事情。」表示自己就是因為學校的Google帳號遭停權才會無法登入，所幸最後她也成功拿到了取票碼。事實上Stray Kids的演唱會原定於11月2日（週六）在高雄國家體育場舉行，因為颱風襲台才延期至今日晚間6點。高雄市政府表示為了確保歌迷權益，各相關單位已進入高度戒備狀態，並積極協調旅宿業、觀光業者及高鐵等大眾交通單位，調整住宿和交通安排，以將延期對歌迷造成的影響降至最低，確保大家都能順利參加演出。