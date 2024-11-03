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▲許常德在臉書發文表示，要抽送周杰倫演唱會門票，不過尚未透露此舉的目的。（圖／許常德臉書）

▲不少粉絲擔心是詐騙，對此，許常德則強調：「我是真的會這麼做。」（圖／許常德臉書）

▲周杰倫演唱會門票視線遮蔽區昨日開賣，依舊在短短1分鐘內被秒殺。（圖／拓元售票系統網站）

天王周杰倫將於12月5日起在台北大巨蛋連唱4場「嘉年華」世界巡迴演唱會，上個月23日門票開賣，89萬人同時上線搶近15萬張票券，短短5分鐘全數賣光，昨（2）日拓元售票系統釋出「部分視線遮蔽區」的門票，也在不到1分鐘內就完售。音樂人許常德昨日晚間突在臉書宣布，將抽送周杰倫演唱會門票，並強調自己不是詐騙，貼文曝光後令許多沒搶到票的歌迷相當驚喜。許常德在臉書發文寫下：「11／11大家都在搶商機，明天我想送出周杰倫演唱會的票，為了一件事！」貼文曝光後立刻引發熱議，粉絲也十分好奇是為了什麼事？許常德則是三緘其口，賣關子回應：「明天會告訴大家。」此外，也有不少粉絲擔心送票是詐騙，「阿德老師會不會被說詐騙」、「阿德老師，沒事吧？您有更重要的事要做？不能參加」、「親愛的常德老師，是為什麼事件呢？」對此，許常德表示：「這兩個許常德都是我，只有這兩個許常德的臉書是真的，一個是個人臉書，地下手記是粉絲團。」他也強調「我管不了別人怎麼想，但我是真的會這麼做，更何況有你們作證」。